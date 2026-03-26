DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft ASOS auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Asos nach einem Zwischenbericht zum ersten Geschäftshalbjahr auf "Buy" mit einem Kursziel von 375 Pence belassen. Der Online-Modehändler mache weiterhin Fortschritte auf dem Weg zur dritten Phase seiner Sanierungsmaßnahmen, wobei der Schwerpunkt auf der Verbesserung der Umsatzentwicklung liege, schrieb Adam Cochrane in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/ckVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 07:58 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ASOS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,30 % und einem Kurs von 2,752EUR auf Tradegate (26. März 2026, 14:23 Uhr) gehandelt.