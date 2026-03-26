DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft NOVO NORDISK auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Hold" mit einem Kursziel von 275 dänischen Kronen belassen. Jüngste klinische Nachrichten zum Abnehmpräparat Wegovy sowie zu einem Diabetes-Wirkstoff des Pharmakonzerns bewerte er als neutral, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/ckVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 07:58 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,74 % und einem Kurs von 32,23EUR auf Tradegate (26. März 2026, 15:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Emmanuel Papadakis

Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 275

Kursziel alt: 275

Währung: DKK

Zeitrahmen: N/A



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