DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft NOVO NORDISK auf 'Hold'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Hold" mit einem Kursziel von 275 dänischen Kronen belassen. Jüngste klinische Nachrichten zum Abnehmpräparat Wegovy sowie zu einem Diabetes-Wirkstoff des Pharmakonzerns bewerte er als neutral, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 07:58 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 07:58 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,74 % und einem Kurs von 32,23EUR auf Tradegate (26. März 2026, 15:04 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Emmanuel Papadakis
Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 275
Kursziel alt: 275
Währung: DKK
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Emmanuel Papadakis
Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 275
Kursziel alt: 275
Währung: DKK
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