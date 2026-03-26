RBC stuft Delivery Hero auf 'Outperform'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Delivery Hero nach detaillierten Jahreszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Eckdaten zum vierten Quartal seien schon bekannt gewesen und so liege der Fokus nun auf einem respektabel hohen Free Cashflow, schrieb Analystin Wassachon Udomsilpa am Donnerstag in einem ersten Kommentar. Mit 250 Millionen Euro habe dieser über dem Analystenkonsens von 201 Millionen gelegen. Außerdem stehe der Ausblick im Fokus, wobei der Konsens hier auf Ebene des operativen Gewinns (bereinigtes Ebitda) eher am oberen Ende der Zielspanne liege./rob/tih/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 02:57 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 02:57 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 02:57 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 02:57 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,41 % und einem Kurs von 15,83EUR auf Tradegate (26. März 2026, 15:04 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Wassachon Udomsilpa
Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 35
Kursziel alt: 35
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Wassachon Udomsilpa
Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 35
Kursziel alt: 35
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