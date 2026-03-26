RBC stuft Delivery Hero auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Delivery Hero nach detaillierten Jahreszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Eckdaten zum vierten Quartal seien schon bekannt gewesen und so liege der Fokus nun auf einem respektabel hohen Free Cashflow, schrieb Analystin Wassachon Udomsilpa am Donnerstag in einem ersten Kommentar. Mit 250 Millionen Euro habe dieser über dem Analystenkonsens von 201 Millionen gelegen. Außerdem stehe der Ausblick im Fokus, wobei der Konsens hier auf Ebene des operativen Gewinns (bereinigtes Ebitda) eher am oberen Ende der Zielspanne liege./rob/tih/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 02:57 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 02:57 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,41 % und einem Kurs von 15,83EUR auf Tradegate (26. März 2026, 15:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Wassachon Udomsilpa

Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 35

Kursziel alt: 35

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 35,00 € , was eine Steigerung von +122,29% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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