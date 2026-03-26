JPMORGAN stuft GSK auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK nach einem Expertengespräch über HIV-Therapien auf "Underweight" mit einem Kursziel von 2054 Pence belassen. Analyst Zain Ebrahim gab in einer am Donnerstag vorliegenden Zusammenfassung die Aussagen des Universitäts-Professors David Hardy wieder. Langfristig gehe der Trend demnach wohl zu länger wirksamen Kombinationsbehandlungen, - einem Bereich, in dem auch GSK einen Ansatz verfolge./rob/tih/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 18:35 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GSK Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,55 % und einem Kurs von 23,78EUR auf Tradegate (26. März 2026, 14:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Zain Ebrahim

Analysiertes Unternehmen: GSK

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 20,54

Kursziel alt: 20,54

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

