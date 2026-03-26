Oldenburgische Lbk 0.05% until 03/31: Steady High Financial Performance
In FY2025, OLB delivered solid earnings, stronger capital and liquidity, and a rating upgrade, while advancing its integration into Crédit Mutuel’s German platform.
Foto: Frank Hoermann / SVEN SIMON - picture alliance
- Result before taxes for FY2025 was EUR 347.3m (profit after tax EUR 251.1m); prior year contained positive one-offs from the Degussa Bank acquisition.
- Operating income increased to EUR 758.0m, driven by net interest income up 8.2% to EUR 647.5m; net interest margin remained high at 2.51%.
- Strong capital and liquidity: CET1 capital EUR 1.79bn with a CET1 ratio of 13.9% (up from 13.1%); LCR 150% and NSFR 115%.
- Integration and ownership change: integration of OLB into TARGO Deutschland GmbH initiated (180‑day plan launched) after acquisition by Crédit Mutuel Alliance Fédérale (completed Jan 2026).
- Rating upgrade: Moody’s raised long‑term deposit, senior unsecured and issuer ratings from Baa1 to A3 with a “positive” outlook following the acquisition.
- Business volumes and credit quality: loan volume EUR 25.8bn (private mortgages EUR 11.5bn, incl. EUR 1.7bn via Tulp), customer deposits stable at EUR 22.2bn (loan‑to‑deposit ratio 107%); cost of risk ~29 bps and no significant defaults in 2025.
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