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    Oldenburgische Lbk 0,05 % bis 03/31: Geschäft auf hohem Niveau

    Trotz herausforderndem Umfeld präsentiert die OLB für 2025 robuste Kennzahlen, steigende Erträge und ein verbessertes Rating – ein deutliches Signal ihrer Stabilität.

    Oldenburgische Lbk 0,05 % bis 03/31: Geschäft auf hohem Niveau
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    • Das Ergebnis vor Steuern der OLB zum 31. Dezember 2025 lag bei 347,3 Mio. Euro, im Vergleich zu 365,0 Mio. Euro im Vorjahr, wobei positive Einmaleffekte aus der Übernahme der Degussa Bank berücksichtigt wurden.
    • Die operativen Erträge stiegen um 2,2% auf 758,0 Mio. Euro, hauptsächlich durch einen Zuwachs im Zinsüberschuss und Provisionsüberschuss.
    • Die Bank konnte ihre Kreditqualität trotz schwacher Konjunktur stabil halten, mit Risikovorsorge von 76,0 Mio. Euro und Risikokosten bei 29 Basispunkten.
    • Die Eigenkapitalrendite nach Steuern lag bei 14,2%, die Cost-Income-Ratio verbesserte sich auf 43,5%, und die Nettozinsmarge betrug 2,51%.
    • Die Bilanzsumme betrug 33,9 Mrd. Euro, die Kundeneinlagen blieben stabil bei 22,2 Mrd. Euro, und die Liquiditätskennzahlen lagen deutlich über den regulatorischen Anforderungen.
    • Moody’s hat das Rating der OLB nach der Übernahme durch Crédit Mutuel auf A3 heraufgestuft, mit positivem Ausblick, was die starke Entwicklung und Stabilität der Bank unterstreicht.






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