Pittler Maschinenfabrik AG: Ergebnis 2025 voraussichtlich unter Prognose
Die Pittler Maschinenfabrik AG korrigiert ihre Erwartungen für 2025 deutlich nach unten und meldet sowohl im Einzel- als auch im Konzernergebnis spürbare Einbußen.
- Die Pittler Maschinenfabrik AG erwartet für das Geschäftsjahr 2025, dass das Einzel- und Konzernergebnis die ursprünglichen Prognosen unterschreiten werden.
- Das Einzel-Ergebnis der Pittler AG wird voraussichtlich bei ca. -80.000 EUR liegen, während das Konzernergebnis bei ca. 623.000 EUR erwartet wird.
- Ursprünglich wurde ein ausgeglichenes Ergebnis für die Pittler AG und ein Ergebnis von ca. 1 Million EUR für den Konzern prognostiziert.
- Die Ergebnisverschlechterung ist hauptsächlich auf einen Sondereffekt aus Prüfungs- und Beratungsleistungen zurückzuführen.
- Zusätzlich ist im Konzernabschluss eine Verschlechterung im Segment Präzisionswerkzeuge zu verzeichnen, die die Prognosen beeinflusst.
- Die Mitteilung wurde am 26. März 2026 veröffentlicht und enthält Insiderinformationen gemäß EU-Verordnung.
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