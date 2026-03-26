Klare Richtung fehlt - Anhaltende Iran-Unsicherheit

Schönen guten Morgen in die Runde,





so, Euer Silberrücken ist auch mal wieder im Lande. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/wink.gif War ein ziemlich hektischer Monat - nicht nur an der Börse. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/biggrin.gif Wir waren erstmal paar Tage in Salzburg um durchzuatmen; meine Frau wollte sowieso schon seit langem da hin. Dort haben wir überlegt was wir unternehmen sollen und da es auf den Kanaren ziemlich durchwachsenes Wetter hatte und Karibik von einem Tag auf den anderen immer teurer wurde, sind wir letztendlich für 10 Tage auf Mallorca gelandet. Wir sind ja beide Wanderfans und die Insel hat uns schon vor 4 Jahren in ihren Bann gezogen. Wir hatten auch viel Glück mit dem Wetter, so konnten wir bei 17-19 Grad Sonne viele tolle Touren unternehmen. Von Port Soller über Deia und Valdemossa, dann Andratx und Alcudia, Fornalutx oder mit der historischen Bimmelbahn eine Shopping- und Schlemmertour nach Palma - war alles dabei. Kann ich nur empfehlen für einen Kurzurlaub im Frühjahr oder Herbst.





Bild: https://www.wikinger-reisen.de/bilder/reiseseiten/fornalutx-eb19097.webp





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Morimori hat es ja kurz beschrieben. Ich bin eher der Typ welcher durch dick und dünn geht, unabhängig von der Börsenlage. Also gibt es auch wenig zu melden in solchen turbulenten Zeiten wie die letzten Wochen. Wobei ich zwischen Salzburg und Tramuntana dann doch einen Verkauf getätigt hab: die Umicore wurde bei +-0 wieder rausgeworfen. Die Stimmung war ja allgemein sehr düster und ich hab mich wieder mal ertappt, dass ich einfach keine Geduld mehr hab mit Werten die nur 1-2% DR abwerfen. Schuster bleib bei Deinen Leisten!!! Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/cool.gif





Ich hatte die letzten Jahre schon immer das Gefühl, dass immer mehr Anleger unterwegs sind welche noch keine richtige Baisse mitgemacht haben. Und das betrifft nicht nur die Privatanleger, sondern auch Fondsmanager welche teilweise noch "frisch" im Geschäft sind. Da ist es nicht erstaunlich dass schon bei solchen mickrigen Kursrückgängen gleich bei manchen Panik aufkommt. OK, Social Media & Co gießen da auch noch Öl ins Feuer und gleich ist von Crash und Weltuntergang zu lesen. Da schau ich doch gleich in meinen NBIM-II und sehe, dass auch dort die Gewinne seit Jahresanfang plötzlich weg waren (hat sich mittlerweile aber leicht auf +2% YTD erholt). Ich glaub da spreche ich auch im Namen anderer Langfristanleger - sowas juckt einen doch nicht; sondern erinnert nur daran dass man nicht wirklich jedes Jahr 10-20% Rendite erwarten darf. Manchmal geht es auch in die andere Richtung. Und zum Thema Timing - welches Dich ja anscheinend sehr interessiert: wenn man Werte seit 10-15 Jahren im Depot hat welche teilweise paar hundert Prozent im Plus sind, tut man sich einfach schwer mit dem Verkauf. Da fallen erstmal geschätzte 15-20% Steuern an. Also müsste der Markt soweit korrigieren dass man wieder zum selben Niveau einsteigen kann. Und in der Zwischenzeit verpasst man jede Menge Dividenden, welche bei mir ja nonstop reintrudeln und eigentlich Sinn und Zweck des Depots sind. Nicht zu sprechen vom Zeitaufwand um wieder den perfekten Zeitpunkt zum Wiedereinstieg zu erwischen - falls man den überhaupt trifft.





Insofern glaub ich nicht, dass der Thread hier im Allgemeinen bzw. meine Strategie im Speziellen für Dich der richtige Orientierungspunkt sind. Gibt aber genügend Threads wo es etwas "flotter" zugeht und nicht solche Langeweile aufkommt wie hier. Ich hab meine Entscheidung schon lange getroffen und bin heute mehr denn je überzeugt, dass ich für mich den richtigen Weg eingeschlagen hab. Hab' s schon mal geschrieben - kann nur jedem Einzelnen wünschen dass er an dem Punkt, an welchem ich angekommen bin, genauso zufrieden mit dem Ergebnis ist wie ich. Unabhängig von Depotvolumen oder jährlicher Rendite.





Dann schönen Tag allerseits

Timburg