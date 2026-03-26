Aktien New York
Klare Richtung fehlt - Anhaltende Iran-Unsicherheit
- US-Börsen ohne klare Richtung nach Erholung
- Dow leicht im Plus S&P und Nasdaq im Minus
- Iran-Unsicherheit dämpft Anleger und Märkte
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben nach der moderaten Vortagserholung am Donnerstag erst einmal keine klare Richtung gefunden. Doch immerhin berappelten sich die Kurse nach einem schwachen Start etwas.
Der Leitindex Dow Jones Industrial drehte ins Plus und gewann zuletzt 0,15 Prozent auf 46.499 Punkte. Der marktbreite S&P 500 konnte mit 6.570 Punkten sein Minus auf 0,33 Punkte eindämmen, und für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es noch um 0,64 Prozent auf 24.008 Punkte nach unten.
Die Unsicherheiten rund um den Iran-Krieg bremsten die Kaufbereitschaft der Anleger. Vor dem Ende des Ultimatums von US-Präsident Donald Trump an die Führung in Teheran reichen die Prognosen von einer schnellen Waffenruhe bis zu Angriffen mit Bodentruppen. Trump warnte den Iran erneut vor Konsequenzen, sollte es zu keiner Einigung kommen. Der Iran müsse ernsthaft verhandeln, es gebe keinen Weg zurück. Die Folgen würden sonst "nicht schön" sein./gl/jha/
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Community Beiträge zu Dow Jones - CG3AA2 - US2605661048
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Schönen guten Morgen in die Runde,
Effektiv sind es in der Praxis durchaus ca. 1,85 Prozentpunkte weniger.
„Ich mag es, wenn Zahlen klar aufgeschlüsselt sind, deshalb habe ich das einfach einmal durch Copilot berechnen lassen. Sehr interessant !!!
Dividenden aus US‑Aktien
🔹 Welche Abzüge fallen an?
US‑Quellensteuer: 30 %, aber durch das Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) auf 15 % reduzierbar, wenn du das Formular W‑8BEN bei deinem Broker hinterlegt hast.
Deutsche Abgeltungsteuer:
25 % Abgeltungsteuer + 5,5 % Solidaritätszuschlag auf die Abgeltungsteuer
Die bereits gezahlten 15 % US‑Quellensteuer werden angerechnet, sodass du in Deutschland nur die Differenz zahlst.
🔹 Beispielrechnung
Angenommen, du erhältst 100 € Dividende:
USA ziehen 15 % ein → 15 €
In Deutschland wären eigentlich 25 € fällig, aber:
25 € – 15 € (anrechenbar) = 10 € deutsche Steuer
Soli: 5,5 % von 10 € = 0,55 €
➡️ Gesamtbelastung: 15 € + 10 € + 0,55 € = 25,55 €
➡️ Effektive Steuerlast: ca. 25,5 %
🇩🇪 Dividenden aus deutschen Aktien
🔹 Welche Abzüge fallen an?
25 % Abgeltungsteuer +
5,5 % Solidaritätszuschlag auf die Abgeltungsteuer
Damit ergibt sich:
25 % Abgeltungsteuer +
+ 1,375 % Soli (5,5 % von 25 %)
➡️ Gesamt: 26,375 % Quellensteuerbelastung