Baader Bank belässt Cewe auf 'Buy' - Ziel 126 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CEWE Stiftung Aktie

Die CEWE Stiftung Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,80 % und einem Kurs von 93,20 auf Tradegate (26. März 2026, 15:23 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CEWE Stiftung Aktie um -7,39 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,47 %.

Die Marktkapitalisierung von CEWE Stiftung bezifferte sich zuletzt auf 689,87 Mio..

CEWE Stiftung zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,8500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,8200 %.

Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 136,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 126,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 140,00EUR was eine Bandbreite von +36,81 %/+52,01 % bedeutet.