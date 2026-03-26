ANALYSE-FLASH
Baader Bank belässt Cewe auf 'Buy' - Ziel 126 Euro
- Baader Bank bestätigt Cewe auf Buy mit 126€
- Jahreszahlen bestätigen frühere Eckdaten Cewe
- Solider Ausblick 2026 Erwartungen am oberen Ende
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Cewe auf "Buy" mit einem Kursziel von 126 Euro belassen. Die finalen Jahreszahlen des Fotodienstleisters hätten die zuvor schon veröffentlichten Eckdaten bestätigt, schrieb Volker Bosse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der für 2026 gegebene Ausblick sei solide. Seine und die Markterwartungen lägen allerdings bereits am oberen Ende der Prognosespannen. Der Dividendenvorschlag sei etwas höher als von ihm prognostiziert./rob/tih/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 08:00 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CEWE Stiftung Aktie
Die CEWE Stiftung Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,80 % und einem Kurs von 93,20 auf Tradegate (26. März 2026, 15:23 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CEWE Stiftung Aktie um -7,39 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,47 %.
Die Marktkapitalisierung von CEWE Stiftung bezifferte sich zuletzt auf 689,87 Mio..
CEWE Stiftung zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,8500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,8200 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 136,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 126,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 140,00EUR was eine Bandbreite von +36,81 %/+52,01 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 126 Euro
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Interessant, Ihr zwei!
Habe mal im Bekanntenkreis herumgefragt. Die meisten haben in derVergangenheit CEWE zur Erstellung von Fotobüchern genutzt, finden die App aber mittlerweile veraltet und umständlich. Die meisten steigen auf Apps von Wettbewerbern um. Die bieten nicht nur günstigere an, sondern vor allem leichter oder einfacher zu handhaben.