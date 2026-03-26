Spagat in China - Neues BASF-Werk in Südchina eröffnet

ZHANJIANG (dpa-AFX) - An Klebebändern, in Babywindeln oder über den "Neu-Duft" im Auto: Die Produkte von BASF begegnen einem im Alltag ständig. In Zhanjiang in Südchina eröffnete Deutschlands Chemieriese nun einen milliardenschweren Verbundstandort - mit dem der Konzern inmitten globaler Krisen und einer wirtschaftlich schwierigen Weltlage seinen Fußabdruck in Chinas aussichtsreichen Wachstumsmarkt vergrößern will.

"In einer Welt, die immer geteilter wird, zeigt der Zhanjiang-Standort etwas Wichtiges: Globale Zusammenarbeit bringt die besten Ergebnisse", sagte BASF-Vorstandschef Markus Kamieth zur Eröffnung vor Regierungsvertretern. Durch den Iran-Krieg seien in Asien bereits "Preiseffekte" und eine Verknappung zu sehen, erklärte er anschließend vor Journalisten.

In der weltweit stark fragmentierten Petrochemie-Branche haben die Ludwigshafener nach eigenen Angaben einen Marktanteil von einem bis zwei Prozent. In China, wo 14 Prozent des BASF-Umsatzes erwirtschaftet werden, sehen die Deutschen noch Luft nach oben.

Mit 8,7 Milliarden Euro ist das Werk in Zhanjiang, einer Küstenstadt mit rund sieben Millionen Einwohnern, die bislang größte Einzelinvestition in der Geschichte des Unternehmens. Rund eine Milliarde Euro kostete allein der sogenannte Steam Cracker, das Herzstück des Werks. Fast sechs Jahre dauerte der Bau.

Warum BASF in China größer werden will



In China erhält BASF so einen zweiten Verbundstandort nach jenem in Nanjing in Ostchina, wo der Chemiemarkt des Landes am größten ist. Dort arbeiten die Deutschen in einem Gemeinschaftsunternehmen mit dem staatlichen Ölriesen Sinopec. Mit dem allein verwalteten Werk in Zhanjiang visiert BASF den unterversorgten Chemiemarkt in Südchina und Kunden in der wirtschaftsstarken Provinz Guangdong an. Produziert wird dort bereits seit November.

Attraktiv macht die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, dass bis 2035 ein starkes Wachstum erwartet wird - mit einer größer werdenden Mittelschicht und steigenden Einkommen. In China liegt mehr als die Hälfte des weltweiten Chemiebedarfs. Derzeit ist BASF in dem schnell wachsenden Markt jedoch unterrepräsentiert.

Welche Hürden in China bestehen



Der Markt in der Volksrepublik, in dem deutsche Firmen über Jahrzehnte sehr gute Geschäfte gemacht hatten, ist jedoch schwieriger geworden. Grund sind die schwache Nachfrage und ein Überangebot, die harte Preiskämpfe und Rabattschlachten in vielen Branchen wie der Auto-, Stahl- oder Solarindustrie zur Folge haben und auf die Gewinne der Unternehmen drücken.

Kamieth räumte in der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" ein, dass sich die Investition in Zhanjiang für BASF später als geplant lohnen werde. Vor Ort erklärte er zudem, Peking habe die Konsumschwäche und Überkapazitäten als Problem erkannt. "Man darf aber keine schnellen und sehr starken Reaktionen erwarten, sondern es wird eher über die Zeit zu einer Normalisierung kommen und dann hoffentlich auch zu einer Stärkung der Binnenwirtschaft", sagte er.

Folgen für den Standort Deutschland?



Vor der Eröffnung des Projekts, das 2018 unter der in China geschätzten Altbundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) eingetütet wurde, stand das Werk in Zhanjiang bereits in der Kritik. Sorgen vor einer Verlagerung der Produktion von Europa nach China machten sich breit. Kostendruck und ein Sparkurs sorgten bereits dafür, dass der Konzern Tausende Jobs abbaute, darunter auch in Deutschland.

Kamieth entgegnet, es würde sich nicht lohnen, eine Anlage in China zu betreiben, um Produkte von dort nach Europa zu bringen. "Das macht einfach keinen Sinn für uns", erklärte er. Das Werk in Zhanjiang wurde ihm zufolge für den chinesischen Markt gebaut, wo es auch wettbewerbsfähig ist - jedoch nicht für Europa.

Kritiker fürchten zudem eine Abhängigkeit von einem Land wie China. Der Vorstandschef hält dagegen. "Stellen Sie sich vor, wie eine BASF ohne die Hälfte des Weltmarktes China aussehen würde", sagte Kamieth. Das Abkoppeln vom chinesischen Markt sei das viel größere Risiko.

Peking werden Menschenrechtsverletzungen wie in Xinjiang vorgeworfen. Dort hatte BASF Anteile an zwei Joint Ventures verkauft, nachdem Berichte auf Aktivitäten beim Partner hingewiesen hatten, "die nicht mit den Werten von BASF vereinbar sind", wie es hieß. China sei zwar ein autokratischer Staat, aber es sei vertretbar dort zu sein, weil BASF seine Werte dafür nicht "kompromittieren" müsse, sagte Kamieth. Auf den Xinjiang-Fall verwies er aber als Ausnahme.

Was am BASF-Standort Zhanjiang besonders ist



Auch Chinas Machtanspruch auf das unabhängig regierte Taiwan bereitet Sorgen vor einem Konflikt in der Taiwanstraße, der eine der global wichtigsten Schifffahrtsrouten unterbrechen und der Weltwirtschaft massiv schaden würde. Ein Vorgeschmack bietet derzeit der Krieg im Nahen Osten, durch den laut Kamieth in Asien steigende Preise und Versorgungsprobleme mit Rohstoffen auftreten.

Für das Werk in Zhanjiang und seine rund 2.000 Mitarbeiter könnte das bedeuten, im Krisenfall Rohstoffe über andere Wege beziehen zu müssen. Flexibilität an dem weltweit drittgrößten Verbundstandort von BASF soll der eigene Tiefseehafen garantieren, über den Rohstoffe das Werk erreichen. Von dort in den Weltmarkt zu exportieren, planen die Deutschen nicht.

Durch 100 Prozent grünen Strom ist der CO2-Fußabdruck des Zhanjiang-Werks nach Konzernangaben nur etwa halb so groß wie bei anderen Verbundstandorten. Rund eine Million Tonnen Kohlenstoffdioxid fallen dann noch in der Produktion an, etwa durch den "Steam Cracker". Dieser bricht (Englisch: to crack) unter extrem heißem Dampf (Englisch: Steam) Rohbenzin (Naphtha) oder Butangas in kleine Moleküle. Daraus erzeugt BASF dann weitere Produkte./jon/DP/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BASF Aktie Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,76 % und einem Kurs von 50,78 auf Tradegate (26. März 2026, 15:24 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um +7,23 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,27 %. Die Marktkapitalisierung von BASF bezifferte sich zuletzt auf 45,25 Mrd.. BASF zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,8000 %. Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 52,60EUR. Von den letzten 5 Analysten der BASF Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 47,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 61,00EUR was eine Bandbreite von -7,44 %/+20,13 % bedeutet.



