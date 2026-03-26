DXC gehört laut Fortune zu „America's Most Innovative Companies 2026"

„Diese Anerkennung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem sich die Diskussion über KI in Unternehmen vom experimentellen Status zu betrieblich relevanten Anwendungen verlagert", sagte Holly Grant, Senior Vice President of Strategy and Innovation bei DXC Technology. „Genau hier setzt DXC an und hilft seinen Kunden, von isolierten KI-Piloten zu integrierten, skalierbaren Systemen überzugehen, die ihre Geschäftsabläufe verändern. Wir sind stolz auf diesen Meilenstein. Unsere Teams bei DXC, die Tag für Tag ihr Bestes geben, haben ihn sich redlich verdient."

ASHBURN, Va., 26. März 2026 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), ein führender Partner für Unternehmenstechnologie und Innovation , gab heute bekannt, dass das Unternehmen erstmals in die „America's Most Innovative Companies"-Liste des Fortune-Magazins, die Liste der innovativsten Unternehmen Amerikas, aufgenommen wurde. Die vierte Ausgabe der Liste zeichnet 300 führende Unternehmen aus, die an der Spitze der Innovation stehen, wobei die Leistungen in drei Bereichen bewertet werden: Produktionsinnovation, Prozessinnovation und Innovationskultur.

Im vergangenen Jahr hat DXC seine Marke mit einer aufgefrischten visuellen Identität neu eingeführt und damit sein Engagement für die Bereitstellung integrierter, KI-zentrierter Lösungen unterstrichen. Die wichtigste dieser Lösungen ist Xponential, ein KI-Orchestrierungskonzept der nächsten Generation, das für die nahtlose Integration von Menschen, Prozessen und Technologien entwickelt wurde mit dem Ziel, KI sicher und verantwortungsbewusst zu nutzen. Xponential beinhaltet DXCs Human+-Ansatz, der sich darauf konzentriert, KI um Menschen herum aufzubauen und intelligente Systeme mit menschlichem Know-how zu verbinden. Um diese Mission zu fördern, hat DXC im März 2026 LabX gestartet, sein AI-natives Produkt-Inkubationslabor, das produktionsreife AI-Lösungen in 90 Tagen oder weniger liefert.

DXC konzentriert sich auf Co-Innovation an der Seite seiner Kunden und unterstützt sie dabei, von ersten KI-Ambitionen zu echten Ergebnissen im Unternehmensmaßstab zu gelangen. Im letzten Jahr hat DXC drei neue KI- und Customer Experience-Zentren in London, Warschau und Manila eröffnet. Darüber hinaus hat DXC AdvisoryX gegründet, eine globale Beratungs- und Consulting-Gruppe, die Unternehmen bei der Bewältigung ihrer komplexesten strategischen, operativen und technologischen Herausforderungen unterstützt.

Fortune arbeitet mit Statista R zusammen, einem weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung von Rankings für Unternehmen, Marken und Produkte, um die innovativsten Unternehmen Amerikas auf der Grundlage von Produktinnovation, Prozessinnovation und Innovationskultur zu ermitteln. Es werden Umfragen bei Mitarbeitenden und Expertinnen und Experten durchgeführt, um Meinungen zu internen und externen Innovationsbemühungen einzuholen. Diese Ergebnisse werden mit einer von LexisNexis zur Verfügung gestellten, patentierten Analyse kombiniert und anhand eines Scoring-Modells bewertet, um die 300 Unternehmen mit den höchsten Punktzahlen zu ermitteln, die in die Liste aufgenommen werden. Die vollständige „America's Most Innovative Companies"-Liste kann hier eingesehen werden.



Weitere Informationen darüber, wie DXC Innovationen im Bereich KI vorantreibt, finden Sie auf dxc.com.

Informationen zu DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) ist ein führender Technologie- und Innovationspartner für Unternehmen, der Software, Dienstleistungen und Lösungen für Unternehmen sowie Organisationen des öffentlichen Sektors weltweit bereitstellt und sie dabei unterstützt, KI zu nutzen, um in einer Zeit exponentiellen Wandels mit hoher Geschwindigkeit Ergebnisse zu erzielen. Mit umfassender Expertise in den Bereichen Managed Infrastructure Services, Anwendungsmodernisierung und branchenspezifische Softwarelösungen modernisiert, sichert und betreibt DXC einige der komplexesten Technologieumgebungen der Welt. Weitere Informationen finden Sie auf dxc.com.

MEDIENKONTAKT: Ashley Houk-Temple, Media Relations, ashley.houktemple@dxc.com

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Die DXC Technology Company Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,43 % und einem Kurs von 10,39EUR auf Tradegate (25. März 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.