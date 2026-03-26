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    ROUNDUP 2

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    VW-Holding Porsche SE kämpft mit schwachen Beteiligungen - Kursminus

    Für Sie zusammengefasst
    • Bereinigter Gewinn 2025 sinkt auf 2,89 Milliarden
    • Dividende je Vorzugsaktie sinkt auf 1,51 Euro
    • Investition 100 Millionen Euro in Verteidigungsfonds
    ROUNDUP 2 - VW-Holding Porsche SE kämpft mit schwachen Beteiligungen - Kursminus
    Foto: Arne Dedert - DPA

    (neu: Kurs aktualisiert, Aussagen Chef zu Rüstungsengagement.)
    STUTTGART (dpa-AFX) - Die VW-Dachgesellschaft Porsche SE hat die schwierige Lage bei ihren Kernbeteiligungen auch im vergangenen Jahr zu spüren bekommen. Das um Wertberichtigungen angepasste Ergebnis nach Steuern sank 2025 um gut acht Prozent auf 2,89 Milliarden Euro, wie die Holding am Donnerstag mitteilte. Damit liegt das Unternehmen am oberen Ende seiner gesenkten Erwartungen. 2024 hatte der bereinigte Gewinn noch bei 3,15 Milliarden Euro gelegen. Die Dividende je im Dax notierter Vorzugsaktie soll 1,51 Euro betragen - 40 Cent weniger als ein Jahr zuvor. Die Aktie verlor.

    Das Papier sank am Nachmittag um 2,7 Prozent auf 31,21 Euro und lag damit am Dax-Ende. In diesem Jahr hat der Kurs bereits mehr als ein Fünftel eingebüßt. Die Prognose der Automobil-Holding für den bereinigten Nettogewinn 2026 liege unter der Konsensschätzung, sagte ein Händler. Die Zielspanne sei sehr breit, im ungünstigsten Fall unterbiete das Nettoergebnis die Konsensprognose um mehr als die Hälfte. Auch die in Aussicht gestellte Dividende je Vorzugsaktie bleibe hinter der Markterwartung zurück.

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    In der Holding bündeln die Eigentümerfamilien Porsche und Piëch ihre Anteile am Volkswagen -Konzern und dem Sport- und Geländewagenbauer Porsche AG . Angesichts schwacher Autogeschäfte investiert der Dax -Konzern aber auch in andere Bereiche. Insbesondere im Sicherheits- und Verteidigungssektor sehe man "erhebliches Wachstumspotenzial", sagte Vorstandschef Hans Dieter Pötsch. Man habe daher Anfang des Jahres Anteile am neu aufgelegten Verteidigungsfonds der Beteiligungsgesellschaft DTCP gezeichnet. Das Volumen beträgt demnach 100 Millionen Euro.

    Das angepasste Ergebnis ist eine zentrale Steuerungsgröße des Porsche-SE-Managements. Dabei sind vor allem Wertberichtigungen ausgeklammert. Unter dem Strich lag der Gewinn 2025 bei 2,65 Milliarden Euro. Im Vorjahr hatte die Holding wegen hoher Abschreibungen auf die Beteiligungen an Volkswagen und Porsche einen Verlust von gut 20 Milliarden Euro verbucht.

    Probleme bei VW und Porsche belasten

    Der Konzern und insbesondere der Sportwagenbauer mit dem Familiennamen hatten 2025 unter anderem mit geopolitischen Herausforderungen, den US-Zöllen und stärkerem Wettbewerb zu kämpfen. Bei Porsche kosteten außerdem die strategische Kehrtwende bei Elektroautos mehrere Milliarden. Der Gewinn beider Unternehmen brach deutlich ein.

    Sowohl Volkswagen als auch die Tochter Porsche müssen daher sparen. Bis 2030 sollen im gesamten Konzern 50.000 Stellen wegfallen. "Wir haben die klare Erwartungshaltung an das Management sowohl der Volkswagen AG als auch der Porsche AG, dass sie die herausfordernde Situation als Chance betrachten, die strategischen Anpassungen umzusetzen", sagte Porsche-SE-Vorstandschef Hans Dieter Pötsch laut Mitteilung.

    Schulden sinken leicht

    Die Nettoverschuldung lag Ende 2025 bei 5,1 Milliarden Euro - und damit etwas niedriger als ein Jahr zuvor. Über die Holding hatten sich die Familien 2022 beim Börsengang der Porsche AG 25 Prozent plus einer Aktie der Stammaktien gesichert, dafür aber Schulden in Milliardenhöhe aufgenommen.

    2026 geht das Management um Pötsch von einem bereinigten Ergebnis nach Steuern zwischen 1,5 und 3,5 Milliarden Euro aus. Die Schulden sollen zwischen 4,7 und 5,2 Milliarden Euro liegen./jwe/men/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,82 % und einem Kurs von 87,42 auf Tradegate (26. März 2026, 15:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -0,07 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,55 %.

    Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 18,02 Mrd..

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 116,67EUR. Von den letzten 9 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 92,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 151,00EUR was eine Bandbreite von +5,41 %/+73,01 % bedeutet.




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