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    PNE verkleinert Pipeline und zahlt weniger Dividende - Aktienkurs sinkt

    Für Sie zusammengefasst
    • Projektpipeline gesunken auf 23,8 GW Ende 2025
    • Umsatz 2025 über 230 Mio Euro Ebitda 55,3 Mio
    • Verlust wuchs auf 47,4 Mio Dividende 4 Cent
    ROUNDUP - PNE verkleinert Pipeline und zahlt weniger Dividende - Aktienkurs sinkt
    Foto: PNE AG

    CUXHAVEN (dpa-AFX) - Der Windparkbetreiber PNE hat seine Projektpipeline vergangenes Jahr reduziert. Ende 2025 sank sie verglichen mit Ende 2024 auf rund 23,8 Gigawatt nach 27,9 Gigawatt, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Cuxhaven mit. Die Gesamtleistung stieg 2025 im Jahresvergleich um fast zehn Prozent auf 376,4 Millionen Euro. PNE hatte bereits in der vergangenen Woche einen Ausblick auf das laufende Jahr gegeben, den das Unternehmen nun bestätigte. Die Aktie fiel.

    Das Papier sank am Nachmittag um 3,6 Prozent auf 7,95 Euro, damit lag PNE im Kleinwerteindex SDax unter den schwächeren Werten. In diesem Jahr hat der Kurs mehr als ein Fünftel eingebüßt.

    Der Umsatz kletterte im vergangenen Jahr um gut neun Prozent auf mehr als 230 Millionen Euro. Davon blieben vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) mit 55,3 Millionen Euro ein Fünftel weniger übrig als im Vorjahr. Bereits Mitte Januar hatte das Unternehmen das Ergebnisziel für das vergangene Jahr wegen Wertberichtigungen in seiner Projektpipeline gesenkt.

    Unterm Strich vergrößerte sich der Verlust von 3,8 Millionen auf 47,4 Millionen Euro. Die Aktionäre sollen für 2025 eine Dividende von 4 Cent je Aktie erhalten, nach 8 Cent (inklusive einer Sonderausschüttung) im Vorjahr./mne/stk/men/jha/

    PNE

    -2,68 %
    +9,83 %
    -4,74 %
    -17,19 %
    -41,64 %
    -43,87 %
    +11,50 %
    +376,58 %
    +177,47 %
    ISIN:DE000A0JBPG2WKN:A0JBPG

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PNE Aktie

    Die PNE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,56 % und einem Kurs von 7,99 auf Tradegate (26. März 2026, 14:41 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PNE Aktie um +9,83 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,74 %.

    Die Marktkapitalisierung von PNE bezifferte sich zuletzt auf 611,71 Mio..

    PNE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.

    Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 15,500EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 15,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 16,000EUR was eine Bandbreite von +87,97 %/+100,50 % bedeutet.




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