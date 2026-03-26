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    JEFFERIES stuft CONTINENTAL AG auf 'Buy'

    JEFFERIES stuft CONTINENTAL AG auf 'Buy'
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Continental auf "Buy" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Michael Aspinall wertete in einer am Donnerstag vorliegenden Analyse Daten zu Reifenimporten im Januar aus. Importe hätten in Europa und den USA in den vergangenen zwölf Monaten Marktanteile gewonnen, doch dabei gebe es derzeit wieder eine Wende hin zu heimischen Produzenten. Insgesamt seien die Importe nach Europa im Januar um 34 Prozent gefallen und jene aus China sogar um 63 Prozent./tih/ck

    Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 08:31 / ET
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 08:31 / ET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,86 % und einem Kurs von 60,26EUR auf Tradegate (26. März 2026, 15:24 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Michael Aspinall
    Analysiertes Unternehmen: CONTINENTAL AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 75
    Kursziel alt: 75
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 75,00, was eine Steigerung von +24,63% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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