ANALYSE-FLASH
Goldman hebt Ziel für Daimler Truck auf 45 Euro - 'Neutral'
- Goldman Sachs hebt Kursziel Daimler Truck auf 45 Euro
- Daniela Costa erwartet stärkere Quartalszahlen bei Lkw
- Volvo bleibt einzige Kaufempfehlung und Hauptprofiteur
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Daimler Truck von 40 auf 45 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Daniela Costa geht von einem besseren ersten Quartal bei den europäischen Lkw-Bauern aus, verglichen mit dem Jahresende 2025. Volvo blieb jedoch in ihrem Kommentar vom Mittwochnachmittag ihre einzige Kaufempfehlung. Sie sieht die Schweden als Hauptprofiteur der US-Zölle angesichts eines optimalen Produktionsmix zwischen Nordamerika und Mexiko./ag/edh/
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 16:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Daimler Truck Holding Aktie
Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,27 % und einem Kurs von 41,19 auf Tradegate (26. März 2026, 15:48 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Daimler Truck Holding Aktie um +1,19 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,96 %.
Die Marktkapitalisierung von Daimler Truck Holding bezifferte sich zuletzt auf 34,05 Mrd..
Daimler Truck Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,6300 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 45,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 34,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 50,00EUR was eine Bandbreite von -17,58 %/+21,21 % bedeutet.
Analyst: Goldman Sachs
Kursziel: 45 Euro
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