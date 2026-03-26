Goldman hebt Ziel für Daimler Truck auf 45 Euro - 'Neutral'

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Was bedeutet das für VW?

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Daimler Truck Holding Aktie

Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,27 % und einem Kurs von 41,19 auf Tradegate (26. März 2026, 15:48 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Daimler Truck Holding Aktie um +1,19 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,96 %.

Die Marktkapitalisierung von Daimler Truck Holding bezifferte sich zuletzt auf 34,05 Mrd..

Daimler Truck Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,6300 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 45,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 34,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 50,00EUR was eine Bandbreite von -17,58 %/+21,21 % bedeutet.