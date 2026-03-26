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    VW vor radikalem Umbau

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    Volkswagen und Iron Dome: Zündet hier die überraschendste Wende des Jahres?

    Volkswagen spricht laut Berichten mit Rafael über Iron-Dome-Komponenten aus Osnabrück. Für Citi wäre das ein Befreiungsschlag. Doch der Plan birgt auch politischen Sprengstoff.

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    VW vor radikalem Umbau - Volkswagen und Iron Dome: Zündet hier die überraschendste Wende des Jahres?
    Foto: Sina Schuldt/dpa

    Volkswagen lotet offenbar einen ungewöhnlichen Umbau für sein Werk in Osnabrück aus. Wie die Financial Times berichtet, spricht der Autobauer mit dem israelischen Rüstungskonzern Rafael über eine mögliche Umrüstung des Standorts. Künftig könnten dort Komponenten für das Raketenabwehrsystem Iron Dome entstehen.

    Für Volkswagen wäre das ein heikler, aber womöglich strategisch sinnvoller Schritt. Die VW-Aktie befindet sich seit Wochen auf Talfahrt.

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    Volkswagen (VW) Vz

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    Der Konzern sucht seit Längerem nach einer Zukunft für das Werk. Die Produktion des T-Roc Cabriolet soll 2027 auslaufen. Direkte Waffenproduktion schließt Volkswagen nach Reuters-Angaben zwar weiter aus. Konzernchef Oliver Blume hatte aber bereits bestätigt, dass Gespräche mit Rüstungsunternehmen laufen, um für Osnabrück eine Lösung zu finden.

    An der Börse kommt die Idee bei Citi-Analysten gut an. Sie sehen in einem möglichen Schwenk in Richtung Rüstung die Chance auf eine bessere Kapitalrendite und auf eine neue Wachstumsstory jenseits des kriselnden Autogeschäfts. Aus ihrer Sicht könnte Osnabrück zu einer Art Doppelsieg werden: Volkswagen würde Kosten einer Schließung vermeiden und zugleich verhindern, dass Kapazitäten an neue Wettbewerber abwandern. Die europäische Rüstungsindustrie wiederum könnte ihre Produktion schneller hochfahren.

    Zeitpunkt kein Zufall

    Volkswagen steht operativ weiter unter Druck. Das operative Ergebnis brach im Jahr 2025 um 53 Prozent ein. Belastet wurde der Konzern von Zöllen aus den Vereinigten Staaten, hartem Wettbewerb in China und hohen Umbaukosten. Gerade deshalb wächst der Druck, brachliegende Kapazitäten produktiver einzusetzen und neue Ertragsquellen zu erschließen.

    Ganz ohne Risiken wäre ein Deal mit Rafael aber nicht. Die Citigroup warnt laut Consumer News and Business Channel auch vor möglichem politischen Gegenwind in Europa. Wie stark eine Verbindung Volkswagens zu einem israelischen Rüstungskonzern auf die öffentliche Meinung schlagen würde, sei offen.

    Klar ist aber schon jetzt: Sollte Osnabrück tatsächlich zum Zulieferer für Iron Dome werden, wäre das ein tiefer Einschnitt. Dann würde aus einem klassischen Auto-Standort ein Symbol für den industriellen Wandel Europas. 

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,18 % und einem Kurs von 87,10EUR auf Tradegate (26. März 2026, 16:20 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
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