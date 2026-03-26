Börsenstart USA - 26.03. - US Tech 100 schwach -1,12 %

Der Dow Jones steht bei 46.338,19 PKT und verliert bisher -0,18 %.

Top-Werte: Salesforce +3,17 %, IBM +1,64 %, Apple +1,62 %, Sherwin-Williams +1,23 %, Verizon Communications +1,14 %

Flop-Werte: NVIDIA -2,52 %, Caterpillar -1,77 %, Goldman Sachs Group -1,58 %, Boeing -1,46 %, 3M -1,03 %

Der US Tech 100 steht bei 23.893,98 PKT und verliert bisher -1,12 %.

Top-Werte: Intuit +4,29 %, Palo Alto Networks +3,48 %, Atlassian Registered (A) +3,47 %, Datadog Registered (A) +3,43 %, Fortinet +3,41 %

Flop-Werte: AppLovin Registered (A) -8,84 %, Lam Research -7,61 %, Applied Materials -5,84 %, Meta Platforms (A) -5,51 %, Western Digital -5,43 %

Der S&P 500 steht bei 6.547,65 PKT und verliert bisher -0,69 %.

Top-Werte: Best Buy +6,33 %, Tyler Technologies +5,04 %, Intuit +4,29 %, EPAM Systems +3,92 %, Gartner +3,83 %

Flop-Werte: AppLovin Registered (A) -8,84 %, SanDisk Corporation -7,96 %, CIENA -7,83 %, Lam Research -7,61 %, Corning -6,76 %