Intuit - Aktie gewinnt kräftig - 26.03.2026

Einen starken Börsentag erlebt die Intuit Aktie. Sie steigt um +4,29 % auf 383,18€. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Intuit Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,75 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 383,18€, mit einem Plus von +4,29 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Intuit ist ein führender Anbieter von Finanzsoftwarelösungen, bekannt für QuickBooks, TurboTax und Mint. Das Unternehmen hat eine starke Marktstellung in den USA und konkurriert mit H&R Block, Xero und Sage. Es hebt sich durch benutzerfreundliche Software und umfassende Produktintegration ab.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Intuit Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -35,78 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Intuit Aktie damit um -6,43 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,28 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Intuit auf -35,89 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,12 % geändert.

Intuit Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -6,43 % 1 Monat +14,28 % 3 Monate -35,78 % 1 Jahr -35,93 %

Informationen zur Intuit Aktie

Es gibt 277 Mio. Intuit Aktien. Damit ist das Unternehmen 105,64 Mrd.EUR € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Paychex, Block (A) und Co.

Paychex, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,71 %. Block (A) notiert im Plus, mit +1,93 %.

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Ob die Intuit Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Intuit Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.