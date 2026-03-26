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    Schwarz-Chef tritt aus wichtigem Bosch-Gremium aus

    Für Sie zusammengefasst
    • Gerd Chrzanowski tritt zum 31. März 2026 aus
    • Überlappende Geschäftsaktivitäten führten zum Aus
    • Schwarz investiert 11 Mrd in neues Rechenzentrum
    Schwarz-Chef tritt aus wichtigem Bosch-Gremium aus
    Foto: Arne Dedert - DPA

    STUTTGART (dpa-AFX) - Wechsel bei Bosch: Gerd Chrzanowski - Chef der Schwarz-Gruppe, zu der Lidl und Kaufland zählen - verlässt die mächtige Robert Bosch Industrietreuhand KG. Der Manager tritt zum 31. März 2026 als Gesellschafter aus, wie der Technologiekonzern in Stuttgart mitteilte.

    Grund seien zunehmend überlappende Geschäftsaktivitäten von Bosch und der Schwarz-Gruppe, hieß es. Um potenzielle künftige Interessenkonflikte zu vermeiden, hätten sich beide Seiten vorsorglich auf diesen Schritt geeinigt. Chrzanowskis Nachfolger werde zum 1. April der Aufsichtsratschef des Hamburger Onlinehändlers Otto, Alexander Birken.

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    Chrzanowski war damit genau ein Jahr in dem Gremium vertreten. "Seine tiefe Expertise insbesondere im Bereich der Digitalisierung und sein strategischer Weitblick waren eine Bereicherung für unser Gremium", sagte Stefan Asenkerschbaumer, Bosch-Aufsichtsratschef und geschäftsführender Gesellschafter der Industrietreuhand, über den 54-Jährigen.

    Die Robert Bosch Industrietreuhand KG ist das Machtzentrum des Konzerns. Sie hält mehrheitlich die Stimmrechte an dem weltgrößten Autozulieferer, der ein Stiftungsunternehmen ist. Die Mehrheit der Anteile ist in der Hand der gemeinnützigen Stiftung. Diese übt aber keinen Einfluss aus die geschäftlichen Aktivitäten aus. Mit dieser gesellschaftlichen Struktur wird die langfristige Unabhängigkeit des von Robert Bosch gegründeten Unternehmens gesichert. Übrigens: Bosch-Chef Stefan Hartung ist ebenfalls Mitglied der Gesellschafterversammlung der Robert Bosch Industrietreuhand KG.

    Schwarz will Europas Cloud-Riese werden

    Das Mutterunternehmen von Lidl und Kaufland stellt sich bereits seit längerem auch als IT-Dienstleister auf. Das Imperium von Lidl-Gründer Dieter Schwarz will insbesondere im Cloud-Geschäft punkten - und sich als europäische Alternative zu Cloud-Computing-Marktführern wie Amazon Web Services und Microsoft Azure aufstellen. Dazu investiert die Gruppe unter anderem elf Milliarden Euro in ein neues Rechenzentrum in Brandenburg. Unterstützt durch Schwarz' Stiftung schießen nahe dem Firmensitz in Neckarsulm immer mehr Bildungseinrichtungen aus dem Boden - darunter ein KI-Campus./rwi/DP/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie

    Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,62 % und einem Kurs von 184,0 auf Tradegate (26. März 2026, 16:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um -6,97 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,98 %.

    Die Marktkapitalisierung von Microsoft bezifferte sich zuletzt auf 2,37 Bil..

    Microsoft zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9800 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 607,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 510,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 675,00USD was eine Bandbreite von +60,10 %/+111,90 % bedeutet.




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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung und Kursentwicklung von Microsoft: hohe AI‑/GPU‑Investitionen und CapEx, leicht verlangsamtes Azure‑Wachstum, kurzfristige Kursdips und technische Verkaufsreaktionen. Diskutiert werden gegenläufige Analystenmeinungen und Kursziele, NVIDIA‑Partnerschaften, erhöhter Energiebedarf der Rechenzentren sowie die langfristige Cloud‑Monopol‑Fundamentallage als mögliche Kaufchance.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Microsoft eingestellt.

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