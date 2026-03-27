Öl-Boom katapultiert Underdog nach oben – hat die Rallye erst begonnen?

Ganz groß in der Nische

Matador ist dabei kein klassischer Öl-Multi, sondern ein fokussierter Nischenplayer. Das Unternehmen konzentriert sich auf das Delaware-Becken im Permian Basin, eine der produktivsten Ölregionen der USA. Statt auf aggressive Expansion setzt das Management auf eine disziplinierte "Brick-by-Brick"-Strategie, bei der gezielt attraktive Flächen zugekauft und bestehende Assets effizient weiterentwickelt werden.

Ein großer Pluspunkt

Ein entscheidender Wettbewerbsvorteil liegt im eigenen Midstream-Geschäft rund um San Mateo. Durch die Kontrolle über Transport- und Verarbeitungsinfrastruktur kann Matador Kosten senken und gleichzeitig die Margen stabilisieren. Für 2026 plant das Unternehmen ein moderates Produktionswachstum auf rund 123.000 Barrel pro Tag, während die Investitionsausgaben durch effizientere Bohrmethoden und längere Förderstrecken sogar sinken sollen.

Finanziell gut aufgestellt

Auch auf der Finanzseite präsentiert sich das Unternehmen solide. Mit der Platzierung einer neuen Anleihe über 750 Millionen US-Dollar und dem erfolgreichen Rückkauf bestehender Schulden hat Matador seine Kapitalstruktur weiter optimiert. Gleichzeitig profitieren Anleger von einer steigenden Dividende, was die Aktie auch für einkommensorientierte Investoren interessant macht.

Weiteres Potenzial vorhanden

Die Analysten bleiben überwiegend optimistisch. Während einige Häuser ihre Kursziele bereits auf 65 US-Dollar angehoben haben, sehen andere sogar Werte zwischen 67 und 70 US-Dollar als realistisch an. Damit ergibt sich trotz der jüngsten Rally weiterhin ein zweistelliges Aufwärtspotenzial.

Ein wesentlicher Treiber bleibt jedoch der Ölpreis. Geopolitische Spannungen – etwa rund um die Straße von Hormus – könnten das Angebot verknappen und die Preise weiter nach oben treiben. Davon würde Matador überproportional profitieren. Gleichzeitig bleibt genau das der größte Risikofaktor: Sollte der Ölpreis nachgeben, könnte auch die Aktie unter Druck geraten.

Mein Tipp: Reizvolles Investment

Die Aussichten für die Aktie sind überwiegend positiv, da Matador eine starke Bilanz mit einem niedrigen Verschuldungsgrad und einer wachsenden Dividende (zuletzt 0,375 USD pro Quartal) vorweist.

Zahlen rückläufig, aber über den Erwartungen

Matador Resources übertraf im vierten Quartal 2025 die Markterwartungen deutlich, obwohl die Ergebnisse im Vergleich zum Vorjahr rückläufig waren. Das Energieunternehmen wies einen bereinigten Gewinn von 0,87 US-Dollar je verwässerter Aktie aus. Damit lag das Ergebnis zwar unter dem Vorjahreswert von 1,83 US-Dollar, übertraf jedoch die Analystenprognose von 0,76 US-Dollar deutlich.

Auch beim Umsatz schnitt Matador besser ab als von Experten geschätzt: Mit 848 Millionen US-Dollar fielen die Erlöse zwar geringer aus als im Vorjahresquartal (970,4 Mio. USD), lagen aber über den von FactSet erwarteten 803,4 Millionen US-Dollar. Trotz des allgemeinen Preisdrucks im Energiesektor zum Jahresende 2025 unterstreichen diese Zahlen die operative Effizienz des Unternehmens im Delaware-Becken.

Da geht noch was

Matador Resources zeigt eindrucksvoll, dass auch kleinere Energieunternehmen enormes Kurspotenzial entfalten können. Mit einer klaren Strategie, solider Bilanz und Rückenwind durch den Ölmarkt könnte die Aktie noch längst nicht am Ende ihrer Entwicklung stehen.

Dafür spricht auch die Charttechnik mit dem Ausbruch über die Marke von 60 US-Dollar und dem erklimmen eines neuen 52-Wochen-Hochs macht die Aktie ordentlich Werbung für einen Einstieg.