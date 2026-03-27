    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMatador Resources AktievorwärtsNachrichten zu Matador Resources

    Starker Start ins Jahr

    193 Aufrufe 193 0 Kommentare 0 Kommentare

    Öl-Boom katapultiert Underdog nach oben – hat die Rallye erst begonnen?

    Während viele Energieaktien schwanken, zündet ein vergleichsweise unbekannter Player den Turbo. Neue Höchststände, starke Zahlen – und noch immer gilt die Aktie als unterbewertet.

    Für Sie zusammengefasst
    Starker Start ins Jahr - Öl-Boom katapultiert Underdog nach oben – hat die Rallye erst begonnen?
    Foto: DALL-E

    Die Aktie von Matador Resources sorgt derzeit für Aufsehen an den Märkten. Mit einem Anstieg auf über 62 US-Dollar hat das Unternehmen ein neues 52-Wochen-Hoch erreicht – ein klares Signal für das wachsende Vertrauen der Investoren.

    Die Dynamik ist bemerkenswert: Seit Jahresbeginn legte die Aktie um rund 45 Prozent zu, auf Jahressicht steht ein Plus von über 20 Prozent. Und trotz dieser starken Entwicklung sehen Analysten weiterhin Potenzial. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von unter 10 wirkt die Bewertung im Branchenvergleich weiterhin attraktiv, was die These stützt, dass die Aktie noch nicht ausgereizt ist.

     

    Ganz groß in der Nische

    Matador ist dabei kein klassischer Öl-Multi, sondern ein fokussierter Nischenplayer. Das Unternehmen konzentriert sich auf das Delaware-Becken im Permian Basin, eine der produktivsten Ölregionen der USA. Statt auf aggressive Expansion setzt das Management auf eine disziplinierte "Brick-by-Brick"-Strategie, bei der gezielt attraktive Flächen zugekauft und bestehende Assets effizient weiterentwickelt werden.

    Ein großer Pluspunkt

    Ein entscheidender Wettbewerbsvorteil liegt im eigenen Midstream-Geschäft rund um San Mateo. Durch die Kontrolle über Transport- und Verarbeitungsinfrastruktur kann Matador Kosten senken und gleichzeitig die Margen stabilisieren. Für 2026 plant das Unternehmen ein moderates Produktionswachstum auf rund 123.000 Barrel pro Tag, während die Investitionsausgaben durch effizientere Bohrmethoden und längere Förderstrecken sogar sinken sollen.

    Finanziell gut aufgestellt

    Auch auf der Finanzseite präsentiert sich das Unternehmen solide. Mit der Platzierung einer neuen Anleihe über 750 Millionen US-Dollar und dem erfolgreichen Rückkauf bestehender Schulden hat Matador seine Kapitalstruktur weiter optimiert. Gleichzeitig profitieren Anleger von einer steigenden Dividende, was die Aktie auch für einkommensorientierte Investoren interessant macht.

    Weiteres Potenzial vorhanden

    Die Analysten bleiben überwiegend optimistisch. Während einige Häuser ihre Kursziele bereits auf 65 US-Dollar angehoben haben, sehen andere sogar Werte zwischen 67 und 70 US-Dollar als realistisch an. Damit ergibt sich trotz der jüngsten Rally weiterhin ein zweistelliges Aufwärtspotenzial.

    Ein wesentlicher Treiber bleibt jedoch der Ölpreis. Geopolitische Spannungen – etwa rund um die Straße von Hormus – könnten das Angebot verknappen und die Preise weiter nach oben treiben. Davon würde Matador überproportional profitieren. Gleichzeitig bleibt genau das der größte Risikofaktor: Sollte der Ölpreis nachgeben, könnte auch die Aktie unter Druck geraten.

    Mein Tipp: Reizvolles Investment

    Die Aussichten für die Aktie sind überwiegend positiv, da Matador eine starke Bilanz mit einem niedrigen Verschuldungsgrad und einer wachsenden Dividende (zuletzt 0,375 USD pro Quartal) vorweist.

    Zahlen rückläufig, aber über den Erwartungen

    Matador Resources übertraf im vierten Quartal 2025 die Markterwartungen deutlich, obwohl die Ergebnisse im Vergleich zum Vorjahr rückläufig waren. Das Energieunternehmen wies einen bereinigten Gewinn von 0,87 US-Dollar je verwässerter Aktie aus. Damit lag das Ergebnis zwar unter dem Vorjahreswert von 1,83 US-Dollar, übertraf jedoch die Analystenprognose von 0,76 US-Dollar deutlich.

    Auch beim Umsatz schnitt Matador besser ab als von Experten geschätzt: Mit 848 Millionen US-Dollar fielen die Erlöse zwar geringer aus als im Vorjahresquartal (970,4 Mio. USD), lagen aber über den von FactSet erwarteten 803,4 Millionen US-Dollar. Trotz des allgemeinen Preisdrucks im Energiesektor zum Jahresende 2025 unterstreichen diese Zahlen die operative Effizienz des Unternehmens im Delaware-Becken.

    Da geht noch was

    Matador Resources zeigt eindrucksvoll, dass auch kleinere Energieunternehmen enormes Kurspotenzial entfalten können. Mit einer klaren Strategie, solider Bilanz und Rückenwind durch den Ölmarkt könnte die Aktie noch längst nicht am Ende ihrer Entwicklung stehen. 

    Dafür spricht auch die Charttechnik mit dem Ausbruch über die Marke von 60 US-Dollar und dem erklimmen eines neuen 52-Wochen-Hochs macht die Aktie ordentlich Werbung für einen Einstieg.

    Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

    Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der online-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst. Täglich um 12 Uhr @wallstreetonlineTV

    Übrigens: Zum Musterdepot der Börsenlounge geht es hier lang!


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurMarkus Weingran
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Starker Start ins Jahr Öl-Boom katapultiert Underdog nach oben – hat die Rallye erst begonnen? Während viele Energieaktien schwanken, zündet ein vergleichsweise unbekannter Player den Turbo. Neue Höchststände, starke Zahlen – und noch immer gilt die Aktie als unterbewertet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     