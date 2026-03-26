Der Iran verdient am Krieg Millionen von US-Dollar – und das jeden Tag!

Alles deutet darauf hin, dass Israels Ministerpräsident Benjamin Nethanyahu und US-Präsident Donald Trump das größte strategische Eigentor seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine geschossen haben.

Zwar führen die anhaltenden Luftangriffe der israelisch-US-amerikanischen Koalition zu schweren Kriegsschäden im Iran, doch die dortige Staatsführung hält mit der Sperrung der Straße von Hormus und Drohnenangriffen auf Öl- und Gasanlagen in der Golfregion die gesamte Weltwirtschaft in Geiselhaft.

Inzwischen läuft die Zeit vor allem gegen Trump: Im November stehen die Midterm-Wahlen an und eine erneute Eskalation der Lebenshaltungskostenkrise kann sich der ohnehin unbeliebte Präsident, dessen Zustimmungswerte laut der Nachrichtenagentur Reuters auf ein neues Allzeittief gefallen sind, nicht erlauben. Auch die Anleihenmärkte liefern angesichts der explodierten Öl-Preise ein Stresssignal, das die Stabilität des gesamten Finanzmarktes gefährden könnte.

Trump läuft die Zeit davon, Iran kann abwarten

Dass in den vergangenen Tagen zumindest ein Hauch von Friedenshoffnung aufgekommen ist und Trump von angeblich "produktiven Gesprächen" mit dem Iran berichtet hat, obwohl Teheran dieser Darstellung inzwischen widersprochen hat, folgt der Logik, die unerwünschten Kriegsfolgen in Form einer weltweiten Energie- und Finanzkrise zu verhindern.

Doch der Weg dorthin dürfte sich als schwierig gestalten, nachdem es bislang offenbar nur zum Austausch von Maximalforderungen, nicht aber zu tatsächlichen Gesprächen gekommen ist.

Im Unterschied zu Trump hat die Regierung in Teheran zumindest aus einer ökonomischen Perspektive sehr viel Zeit. Denn wie der Finanznachrichtendienstleister Bloomberg am Donnerstag berichtet hat, verdient das iranische Regime seit dem Beginn des Krieges kräftig dazu.

Dank Krieg: Mehreinnahmen in Milliardenhöhe

Nach einer Expertenschätzung hat der Iran im Februar mit dem Verkauf der Ölsorte Iranian Crude Blent täglich 115 Millionen US-Dollar erlöst. Nach dem sprunghaften Anstieg der Öl- und Gaspreise ist dieser Betrag auf 139 Millionen US-Dollar im März geklettert. Pro Kriegstag werden also allein aus dem Verkauf von Öl 24 Millionen US-Dollar mehr erlöst. Werden noch die höheren Gaspreise in Rechnung gestellt, kommen so monatliche Mehreinnahmen in Milliardenhöhe zusammen.

Wenngleich die anhaltenden Luftangriffe schwere Schäden an Regierungseinrichtungen, Militärstützpunkten und der Infrastruktur verursachen, ist die Energieexportinfrastruktur bislang kaum betroffen. Bloomberg schätzt, dass sich das tägliche Exportvolumen von 1,6 Millionen Barrel am Tag kaum verändert hat.

Das trifft für die Exporte der übrigen Golf-Anreiner nicht zu. Deren Ausfuhren sind dramatisch eingebrochen und sorgen vor allem in Ostasien für eine schwere Energiekrise. Das hat dazu geführt, dass iranisches Öl gegen der Nordseesorte Brent deutlich aufgewertet hat und der Preisunterschied von 10 US-Dollar pro Barrel auf zuletzt nur noch 2 US-Dollar geschrumpft ist.

Für zusätzliche Einnahmen sorgt die Maut, die iranische Behörden nach eigenen Angaben auf die Durchfahrt durch die Straße von Hormus erhoben haben. 2 Millionen US-Dollar pro Schiff sollen es sein – eine Forderung, die Teheran gegenüber Washington auch als Bedingung für einen Frieden formuliert hat.

Fazit: Es gibt nur einen "bad case" und einen "worst case"

Der Iran kann angesichts von Mehreinnahmen in Milliardenhöhe auf Zeit spielen, während es US-Präsident Donald Trump inzwischen eilig hat, den Krieg im Nahen Osten beizulegen. Das dürfte den Weg zu Friedensverhandlungen erschweren, da der Iran hohe Forderungen stellen kann, auf die Trump allerdings kaum einzugehen bereit sein dürfte, um nicht als Verlierer dazustehen.

Diese Ausweglosigkeit könnte entweder dazu führen, dass Trump sich zurückzieht und trotzdem zum Sieger erklärt. In diesem Fall dürfte es am Aktien- und Anleihenmarkt zu einer Erleichterungsrallye kommen. Das zweite Szenario ist eine weitere Eskalation der Gewalt um die Kräfteverhältnisse zu verschieben. Die laut diskutierte Einnahmen der iranischen Exportterminals auf Kharg-Island kommt daher nicht von ungefähr. Sollte es zu diesem Fall kommen, müsste mit einem weiter explodierenden Ölpreis gerechnet werden – eine neue Finanz- und Wirtschaftskrise wäre dann ausweichlich. Für Anlegerinnen und Anleger ist das ein bedrohliches Szenario mit nur wenigen Handlungsoptionen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion