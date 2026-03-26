UBS stuft Nutrien auf 'Sell'
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Nutrien von "Neutral" auf "Sell" abgestuft, das Kursziel aber von 63 auf 67 US-Dollar angehoben. Lucas Beaumont begründete die Abstufung mit aktualisierten Schätzungen für den Düngemittelkonzern und seinem Urteil dazu, was auf dem aktuellen Niveau im Kurs eingepreist sei. Außerdem passte er seine Prognosen für die Düngemittelpreise und die Einstandskosten an infolge der Störungen im Nahen Osten. Bei Nutrien glaubt er jetzt, dass die Risiken größer sind als die Chancen./tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 04:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 04:14 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 04:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 04:14 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Nutrien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,45 % und einem Kurs von 64,62EUR auf Tradegate (26. März 2026, 16:08 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Lucas Beaumont
Analysiertes Unternehmen: Nutrien
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 67
Kursziel alt: 63
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Lucas Beaumont
Analysiertes Unternehmen: Nutrien
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 67
Kursziel alt: 63
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
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