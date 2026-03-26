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    UBS stuft Nutrien auf 'Sell'

    UBS stuft Nutrien auf 'Sell'
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com
    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Nutrien von "Neutral" auf "Sell" abgestuft, das Kursziel aber von 63 auf 67 US-Dollar angehoben. Lucas Beaumont begründete die Abstufung mit aktualisierten Schätzungen für den Düngemittelkonzern und seinem Urteil dazu, was auf dem aktuellen Niveau im Kurs eingepreist sei. Außerdem passte er seine Prognosen für die Düngemittelpreise und die Einstandskosten an infolge der Störungen im Nahen Osten. Bei Nutrien glaubt er jetzt, dass die Risiken größer sind als die Chancen./tih/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 04:14 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 04:14 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Nutrien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,45 % und einem Kurs von 64,62EUR auf Tradegate (26. März 2026, 16:08 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Lucas Beaumont
    Analysiertes Unternehmen: Nutrien
    Aktieneinstufung neu: negativ
    Kursziel neu: 67
    Kursziel alt: 63
    Währung: USD
    Zeitrahmen: 12m


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 67,00C$, was einem Rückgang von -9,57% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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