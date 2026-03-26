Aktien mit extremer Performance im DAX am 26.03.2026

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Im wallstreetONLINE-Forum zu Zalando zeigt sich ein technisch gemischtes Sentiment. In den letzten 14 Tagen war der Kurs volatil um das 22€-Level; kurzfristig umkreist er es, 50%-Retracement erreicht, 61%/W-Formation diskutiert. Ziel: ca. 22,17€ (38% Retracement) bzw. 138% Extension. Unterschreitet der TT, drohen Abwärtsimpulse. Rückkäufe sind reguliert; Verkäufe erhöhen Aktienzahl (Verwässerung). Langfristig bullisch, aber Unsicherheiten bleiben.