Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 26.03.2026
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 26.03.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Siemens Energy
Tagesperformance: -3,90 %
Tagesperformance: -3,90 %
Platz 1
Performance 1M: -7,65 %
Performance 1M: -7,65 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy
wallstreetONLINE: Siemens Energy-Sentiment gemischt. Positive Anteile: starke Nachfrage, Großpositionen (131,1x), Allzeithoch-Erzählung, Offshore-Projekte (Baltic Towers/Baltica 2; 200 Mio). Negative: Branchen-Druck und negative Headlines. Die 14-Tage-Kursentwicklung wird im Text nicht genannt; insgesamt Hinweise auf Aufwärtsdrang, aber Unsicherheit bleibt.
Zalando
Tagesperformance: -3,54 %
Tagesperformance: -3,54 %
Platz 2
Performance 1M: +4,13 %
Performance 1M: +4,13 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Zalando
Im wallstreetONLINE-Forum zu Zalando zeigt sich ein technisch gemischtes Sentiment. In den letzten 14 Tagen war der Kurs volatil um das 22€-Level; kurzfristig umkreist er es, 50%-Retracement erreicht, 61%/W-Formation diskutiert. Ziel: ca. 22,17€ (38% Retracement) bzw. 138% Extension. Unterschreitet der TT, drohen Abwärtsimpulse. Rückkäufe sind reguliert; Verkäufe erhöhen Aktienzahl (Verwässerung). Langfristig bullisch, aber Unsicherheiten bleiben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Zalando eingestellt.
Vonovia
Tagesperformance: -3,32 %
Tagesperformance: -3,32 %
Platz 3
Performance 1M: -22,89 %
Performance 1M: -22,89 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Vonovia
Im wallstreetONLINE-Forum ist das Anleger-Sentiment zu Vonovia gemischt. Sachlich diskutiert wird, dass Vonovia bei steigenden Zinsen und Ölpreisen potenziell besser abschneidet, Mietsteigerungen die Einnahmen stützen und die Bewertung beeinflussen. Ein Anstieg der Refinanzierungskosten um ca. 20 Mio. € p.a. wird genannt. Kursziele variieren: unter 20€ (Einstieg), bis 25–38€ je Szenario. 14‑Tage-Kursentwicklung ist nicht explizit genannt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Vonovia eingestellt.
Porsche Holding SE
Tagesperformance: -3,19 %
Tagesperformance: -3,19 %
Platz 4
Performance 1M: -10,93 %
Performance 1M: -10,93 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Porsche Holding SE
Im wallstreetONLINE-Forum ist das Anleger-Sentiment zu Porsche Holding SE gemischt. Dividende 1,51 € je Vorzugsaktie (40 Ct weniger als Vorjahr) wird genannt; der Ausblick wirkt teils unpräzise. Einige halten das aktuelle Niveau für fair, andere diskutieren 25–30 € als möglich. Fokus auf Porsche/VW-Beteiligungen; Debatten über Abbau/Aufbau weiterer Beteiligungen. Halten/Nachkauf statt klare Richtung. Die 14-Tage-Entwicklung wird in den Beiträgen nicht konkret beziffert.
Brenntag
Tagesperformance: +2,90 %
Tagesperformance: +2,90 %
Platz 5
Performance 1M: +10,01 %
Performance 1M: +10,01 %
MTU Aero Engines
Tagesperformance: -2,83 %
Tagesperformance: -2,83 %
Platz 6
Performance 1M: -16,68 %
Performance 1M: -16,68 %
Rheinmetall
Tagesperformance: -2,72 %
Tagesperformance: -2,72 %
Platz 7
Performance 1M: -12,37 %
Performance 1M: -12,37 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich gemischtes, tendenziell positives Anleger-Sentiment zu Rheinmetall. Starker Auftragsbestand, Verteidigungszyklus, Margen-/Produkt-Diversifikation (Drohnen, Satellitentechnik, Spanien-Geschäft) stützen. Kurs konsolidiert nach massivem Anstieg; 14-Tage-Entwicklung seitwärts (~1.400–2.000 €-Range). Kauf-Interessenslevel um ca. 1.445 €. Bewertung bleibt hoch; Abhängigkeit von Militärausgaben birgt Risiko. Insgesamt moderat optimistisch, selektiv.
Commerzbank
Tagesperformance: -2,49 %
Tagesperformance: -2,49 %
Platz 8
Performance 1M: -9,98 %
Performance 1M: -9,98 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Commerzbank
Im wallstreetONLINE-Forum dominiert derzeit das Übernahme-Thema von UniCredit: Spekulationen über ein höheres Angebot, Prämienstaffeln, Bar- und Aktienkäufe zur Mehrheitsbildung. Einige Beiträge sehen Risiken, andere Chancen für eine Kurssteigerung bei weiterer Übernahme-Entwicklung; der Kurs bewegt sich im unteren 30er-Bereich (ca. 32 €). Beitrag 1: 'das merkt natürlich auch die Unicredit!' – sentiment: vorsichtig bis investitionsbereit, stark von Übernahme-Dynamik getrieben.
Infineon Technologies
Tagesperformance: -2,18 %
Tagesperformance: -2,18 %
Platz 9
Performance 1M: -17,09 %
Performance 1M: -17,09 %
BASF
Tagesperformance: +2,15 %
Tagesperformance: +2,15 %
Platz 10
Performance 1M: +4,07 %
Performance 1M: +4,07 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu BASF
Gemischtes Anleger-Sentiment: Positiv durch Chinas Verbundstandort und erwarteten Cashflow; Analysten sehen Potenzial bis 55 EUR. Risiko bleibt: lange Amortisation bis 2030, höhere Energie-/Vorleistungskosten in China und geopolitische Unsicherheiten (Iran/Naher Osten). Konkrete 14-Tage-Kursentwicklung wird in den Beiträgen nicht genannt. Quelle: wallstreetONLINE-Forum.
RWE
Tagesperformance: -2,06 %
Tagesperformance: -2,06 %
Platz 11
Performance 1M: +3,54 %
Performance 1M: +3,54 %
E.ON
Tagesperformance: -2,04 %
Tagesperformance: -2,04 %
Platz 12
Performance 1M: -2,77 %
Performance 1M: -2,77 %
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 47,26%
|PUT: 52,74%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei -5,48 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
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