SMA Solar zahlt auch für 2025 keine Dividende - Aktie an SDax-Spitze

Das ist Phantasie. Die Realität bzw. der Geschäftsbericht ist schlicht desaströs.





Der Gesamtumsatz war minimal rückläufig. Mit jedem umgesetzten Euro hat man unter dem Strich fast 12 Cent Verlust bilanziert.

5,22 Euro Verlust je Aktie! Nochmals desaströser als 2024.

Umsatz im Ausland fast 80 %. In Heimatmarkt Deutschland im Bereich HBS spielt man offenbar fast keine Rolle mehr.

Das Eigenkapital lag nur noch bei 365,5 Mio. Euro oder 10,53 Euro je Aktie.

Die Eigenkapitalquote nur noch bei 28 %. Zieht man die Positionen Immaterielle Werte und die latenten Steuerpositionen ab, sind es nur noch ca. 12 % Eigenkapitalquote. Das ist nahe am K.O.!

Im Bereich HBS verbuchte man mit jedem Euro Umsatz über 1,60 Euro EBIT-Verlust!

Die Nettoliquidität wird mit 176 Mio. Euro angegeben. Dabei muss man allerdings beachten, das darin 169 Mio. Euro Anzahlungen von Kunden für noch zu erfüllende vertragliche Verpflichtungen enthalten sind.





Jeder hier noch Investierte sollte sich auch aufmerksam den Risikoteil durchlesen, der sich m.E. stark negativ verändert hat. Obwohl der Vorstand noch keine Gesamtgefährdung des Unternehmens erkennt.





Insgesamt ist die Aktie aus meiner Sicht sehr stark überbewertet. Ein No-Go als Investment.