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    SMA Solar zahlt auch für 2025 keine Dividende - Aktie an SDax-Spitze

    Für Sie zusammengefasst
    • SMA zahlt erneut keine Dividende nach Millionenverlust
    • Aktien stiegen 5,4 Prozent auf 43 Euro im SDax
    • Jahresgewinn rund 26 Prozent, seit Nahostkrieg +31%
    ROUNDUP - SMA Solar zahlt auch für 2025 keine Dividende - Aktie an SDax-Spitze
    Foto: Sebastian Gollnow - dpa

    NIESTETAL (dpa-AFX) - Der Wechselrichterhersteller SMA Solar wird angesichts eines Verlusts in dreistelliger Millionenhöhe seinen Aktionären für das vergangene Jahr abermals keine Dividende zahlen. Bereits 2024 waren die Investoren leer ausgegangen. Zuletzt hatte das im SDax notierte Unternehmen für 2023 eine Dividende ausgeschüttet, damals wurden 50 Cent je Aktie gezahlt. Die bereits Anfang März vorgelegten Eckdaten für 2025 bestätigte das Unternehmen am Donnerstag zur Vorlage seines Geschäftsberichts, ebenso seinen Ausblick für 2026.

    Nach einer trägen Eröffnung legten die Aktien im Handelsverlauf zu. Im späten Geschäft notierten sie mit plus 5,4 Prozent auf 43 Euro an der Spitze des SDax . Damit bauten sie ihren Kursgewinn im bisherigen Jahresverlauf auf rund 26 Prozent aus. Seit Beginn des Nahost-Krieges verbuchten sie ein Plus von rund 31 Prozent und gehören damit zu den wenigen Profiteuren des Konflikts./tav/edh/jha/

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    ISIN:DE000A0DJ6J9WKN:A0DJ6J

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SMA Solar Technology Aktie

    Die SMA Solar Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,03 % und einem Kurs von 16.710 auf Ariva Indikation (26. März 2026, 16:36 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SMA Solar Technology Aktie um +24,32 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +35,88 %.

    Die Marktkapitalisierung von SMA Solar Technology bezifferte sich zuletzt auf 1,53 Mrd..

    SMA Solar Technology zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4600 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 36,67EUR. Von den letzten 6 Analysten der SMA Solar Technology Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 39,00EUR was eine Bandbreite von -36,16 %/-11,08 % bedeutet.




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