Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 26.03.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 26.03.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Kontron
Tagesperformance: -13,47 %
Platz 1
Performance 1M: -9,30 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Kontron
wallstreetONLINE-Forum zeigt aktuell gemischt-bullisches Anleger-Sentiment zu Kontron. Ausblick: Einstiegspotenzial um 18–22 €, mit kurz-/mittelfristigem Ziel 22–24 €. ARP-Limit bei 24€ begrenzt Käufe. Letzte Schlussstände ca. 19,7–20€, 5-Tage-Durchschnitt ~19,8€. Analystenseite: Jefferies belässt Buy mit Ziel 27€; Insiderkäufe um 22€. Fundamentale Aussichten leicht positiv, aber 2026-Gewinn-Prognose leicht senkend. 14 Tage: ca. 0–5% (Spanne 18–24€).
SMA Solar Technology
Tagesperformance: +7,13 %
Platz 2
Performance 1M: +35,12 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SMA Solar Technology
Im wallstreetONLINE-Forum zu SMA Solar Technology ist das Sentiment gemischt. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war volatil; Befürworter sehen Potenzial durch die Energiekrise und Wachstum bei Large Scale & Project Solutions (Beitr. 1,4). Kritiker verweisen auf Verluste, fallenden Umsatz und geringe Eigenkapitalquote (Beitr. 3,5). Kurzfristig könnte der Widerstand fallen und ein Short-Squeeze drohen (Beitr. 6). Insgesamt bleibt es vorsichtig; Bericht/CC entscheidend.
Eckert & Ziegler
Tagesperformance: +4,78 %
Platz 3
Performance 1M: -3,17 %
CANCOM SE
Tagesperformance: +4,27 %
Platz 4
Performance 1M: -6,64 %
SUESS MicroTec
Tagesperformance: -4,27 %
Platz 5
Performance 1M: +9,61 %
HENSOLDT
Tagesperformance: -4,22 %
Platz 6
Performance 1M: -8,78 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu HENSOLDT
Bezugnehmend auf wallstreetONLINE-Forum zeigt sich derzeit ein überwiegend positives Anleger-Sentiment zu HENSOLDT. Fundamentale Impulse: Auftragsvolumen 8,83 Mrd EUR; Auftragseingang +62%; 2025-Geschäftsbericht bestätigt profitablen Wachstum und starke Position. Bank of America empfiehlt die Aktie; Partnerschaften und Produktions-Ausbau (Optronics-Umzug, Operations 2.0) stärken die Fundamentaldaten. Kurs aktuell ca. 72€; Hochs um 85€ in jüngerer Zeit. 14-Tage-Change wird in den Beiträgen nicht konkret genannt; geopolitische Risiken erhöhen Volatilität.
AIXTRON
Tagesperformance: -3,23 %
Platz 7
Performance 1M: +47,96 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON
Im wallstreetonline-Forum zu Aixtron zeigt sich gemischtes Sentiment: Skepsis wegen Nicht-Auslastung der Produktion und Personal-/Standort-Diskussionen (Deutschland/Italien) +positive Signale durch Malaysia-Expansion (Penang), rund 40 Mio EUR Investitionen und Start 2027. Technisch werden Aufwärtsziele/Chartmuster diskutiert; einige warnen vor Übertreibung. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: keine Angabe.
IONOS Group
Tagesperformance: -3,01 %
Platz 8
Performance 1M: +14,60 %
Bechtle
Tagesperformance: -2,45 %
Platz 9
Performance 1M: -13,59 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Bechtle
Bezug genommen auf das wallstreetONLINE-Forum ergibt sich ein vorsichtig bis negativ geprägtes Sentiment. In den letzten 14 Tagen Abwärtsdruck; Niveaus 24,8–28 € diskutiert, Käufe um ca. 25 €, Verkäufe um 26–27 €. Ca. 44% Kursverlust seit dem Hoch wird genannt. Dividende stabil bei 0,70 €; Ausschüttungsquote ca. 38,5%. Langfristig positive Impulse durch Hannover-Messe 2026 und Max Otte.
Infineon Technologies
Tagesperformance: -2,40 %
Platz 10
Performance 1M: -17,09 %
Elmos Semiconductor
Tagesperformance: -2,11 %
Platz 11
Performance 1M: +6,69 %
Nordex
Tagesperformance: -2,08 %
Platz 12
Performance 1M: +12,28 %
