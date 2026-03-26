BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundeswehr hat einem "Spiegel"-Bericht zufolge einen Marine-Offizier wegen Geheimnisverrats suspendiert. Es geht demnach um eine interne Tabelle des Verteidigungsministeriums mit mehr als 150 geplanten Rüstungsprojekten, die über Medienberichte an die Öffentlichkeit gelangt sein soll. Aus der Liste soll hervorgehen, was die Bundeswehr an Waffen, Munition oder Satellitentechnik bis Ende dieses Jahres beschaffen will und wie hoch die jeweiligen Kosten sind. Das Ministerium bestätigte lediglich, dass ein dort tätiger Verdächtiger identifiziert wurde.

Das Magazin schrieb, bei den Ermittlungen sei herausgekommen, dass der betreffende Fregattenkapitän die Liste an eine Berliner Rüstungslobbyistin geschickt habe. Im Ministerium nehme man an, dass diese das Papier weitergegeben habe. Mit den Ermittlungsergebnissen konfrontiert, soll er die Weitergabe der als "Verschlussache - nur für den Dienstgebrauch" eingestuften Liste eingeräumt und sich reumütig gezeigt haben.