RHÖN-KLINIKUM AG mit beständiger Entwicklung im Geschäftsjahr 2025
Foto: Tom Bauer - RHÖN-KLINIKUM AG
Bad Neustadt a.d. Saale (ots) -
- Konzern setzt weiterhin auf langfristiges Wachstum - finanzielle Stabilität
ermöglicht Investitionen in Medizin-Hightech und neue Versorgungsstrukturen
- Steigerung der Umsatzerlöse um 6,8 % bei einem Anstieg der behandelten
Patientinnen und Patienten um 2,8 % auf über 938.000
- Aufsichtsrat und Vorstand schlagen eine Dividende in Höhe von EUR 0,20 pro
Aktie vor
Die RHÖN-KLINIKUM AG schließt das Geschäftsjahr 2025 mit solidem Ergebnis ab und
hat ihre Finanzziele erfüllt. Trotz anspruchsvoller gesundheitspolitischer und
wirtschaftlicher Rahmenbedingungen konnte die Zahl der Patientinnen und
Patienten erneut gesteigert und der Konzernumsatz verbessert werden.
In den Kliniken und Medizinischen Versorgungszentren des Konzerns wurden im
vergangenen Jahr 938.650 Patientinnen und Patienten ambulant und stationär
behandelt, ein Plus von 2,5 % (2024: 912.965). Der Konzernumsatz belief sich auf
EUR 1.704,7 Mio. (2024: EUR 1.595,6 Mio.), was einem organischen Wachstum von
6,8 % entspricht. Trotz Wegfalls der Erstattungen des Gesetzgebers für erhöhte
Energieaufwendungen und herausfordernder Kostenstrukturen beim Bezug von
medizinischen Produkten und Dienstleistungen sowie im Personalbereich konnte ein
EBITDA in Höhe von EUR 105,9 Mio. (2024: EUR 110,8 Mio.) erwirtschaftet werden.
Der Konzerngewinn ging auf EUR 36,3 Mio. (2024: EUR 45,2 Mio.) zurück, bedingt
durch höhere Abschreibungen und Wertminderungen im Anlagevermögen sowie
rückläufiger Zinsentwicklungen.
Dr. Stefan Stranz, Vorstand der RHÖN-KLINUIKUM AG: "Die wirtschaftliche
Entwicklung unseres Konzerns ist weiterhin solide und kann angesichts der
angespannten Lage der Krankenhäuser und der Branchenentwicklung in Deutschland
als positiv betrachtet werden. In einem Umfeld, das von medizinischem
Fortschritt, steigender Nachfrage nach hochwertiger medizinischer Versorgung und
zunehmendem wirtschaftlichem Druck geprägt ist, nehmen wir unsere Verantwortung
entschlossen wahr. Ein wichtiger Erfolgsfaktor ist dabei die Zusammenarbeit im
Unternehmensverbund mit ASKLEPIOS."
Die RHÖN-KLINIKUM AG hat 2025 weitere Maßnahmen der Klinikentwicklungen auf den
Weg gebracht. An allen Standorten kamen neue Versorgungsangebote hinzu, um die
ambulante und stationäre Behandlung der Patientinnen und Patienten weiter
auszubauen. So bündeln u. a. die beiden Universitätsstandorte Gießen und Marburg
ihre Stärken in einem gemeinsamen Brustzentrum. Damit setzen sie einen neuen
Maßstab in der onkologischen Versorgung in Hessen.
Dr. Gunther K. Weiß, Vorstand der RHÖN-KLINIKUM AG: "Als leistungsfähiger und
- Konzern setzt weiterhin auf langfristiges Wachstum - finanzielle Stabilität
ermöglicht Investitionen in Medizin-Hightech und neue Versorgungsstrukturen
- Steigerung der Umsatzerlöse um 6,8 % bei einem Anstieg der behandelten
Patientinnen und Patienten um 2,8 % auf über 938.000
- Aufsichtsrat und Vorstand schlagen eine Dividende in Höhe von EUR 0,20 pro
Aktie vor
Die RHÖN-KLINIKUM AG schließt das Geschäftsjahr 2025 mit solidem Ergebnis ab und
hat ihre Finanzziele erfüllt. Trotz anspruchsvoller gesundheitspolitischer und
wirtschaftlicher Rahmenbedingungen konnte die Zahl der Patientinnen und
Patienten erneut gesteigert und der Konzernumsatz verbessert werden.
In den Kliniken und Medizinischen Versorgungszentren des Konzerns wurden im
vergangenen Jahr 938.650 Patientinnen und Patienten ambulant und stationär
behandelt, ein Plus von 2,5 % (2024: 912.965). Der Konzernumsatz belief sich auf
EUR 1.704,7 Mio. (2024: EUR 1.595,6 Mio.), was einem organischen Wachstum von
6,8 % entspricht. Trotz Wegfalls der Erstattungen des Gesetzgebers für erhöhte
Energieaufwendungen und herausfordernder Kostenstrukturen beim Bezug von
medizinischen Produkten und Dienstleistungen sowie im Personalbereich konnte ein
EBITDA in Höhe von EUR 105,9 Mio. (2024: EUR 110,8 Mio.) erwirtschaftet werden.
Der Konzerngewinn ging auf EUR 36,3 Mio. (2024: EUR 45,2 Mio.) zurück, bedingt
durch höhere Abschreibungen und Wertminderungen im Anlagevermögen sowie
rückläufiger Zinsentwicklungen.
Dr. Stefan Stranz, Vorstand der RHÖN-KLINUIKUM AG: "Die wirtschaftliche
Entwicklung unseres Konzerns ist weiterhin solide und kann angesichts der
angespannten Lage der Krankenhäuser und der Branchenentwicklung in Deutschland
als positiv betrachtet werden. In einem Umfeld, das von medizinischem
Fortschritt, steigender Nachfrage nach hochwertiger medizinischer Versorgung und
zunehmendem wirtschaftlichem Druck geprägt ist, nehmen wir unsere Verantwortung
entschlossen wahr. Ein wichtiger Erfolgsfaktor ist dabei die Zusammenarbeit im
Unternehmensverbund mit ASKLEPIOS."
Die RHÖN-KLINIKUM AG hat 2025 weitere Maßnahmen der Klinikentwicklungen auf den
Weg gebracht. An allen Standorten kamen neue Versorgungsangebote hinzu, um die
ambulante und stationäre Behandlung der Patientinnen und Patienten weiter
auszubauen. So bündeln u. a. die beiden Universitätsstandorte Gießen und Marburg
ihre Stärken in einem gemeinsamen Brustzentrum. Damit setzen sie einen neuen
Maßstab in der onkologischen Versorgung in Hessen.
Dr. Gunther K. Weiß, Vorstand der RHÖN-KLINIKUM AG: "Als leistungsfähiger und
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rhoen-Klinikum Aktie
Die Rhoen-Klinikum Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 12,50 auf Tradegate (26. März 2026, 10:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rhoen-Klinikum Aktie um -3,10 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,10 %.
Die Marktkapitalisierung von Rhoen-Klinikum bezifferte sich zuletzt auf 837,03 Mio..
Rhoen-Klinikum zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7700 %.
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