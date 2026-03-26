RHÖN-KLINIKUM AG mit beständiger Entwicklung im Geschäftsjahr 2025

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rhoen-Klinikum Aktie Die Rhoen-Klinikum Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 12,50 auf Tradegate (26. März 2026, 10:34 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rhoen-Klinikum Aktie um -3,10 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,10 %. Die Marktkapitalisierung von Rhoen-Klinikum bezifferte sich zuletzt auf 837,03 Mio.. Rhoen-Klinikum zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7700 %.

Bad Neustadt a.d. Saale (ots) -- Konzern setzt weiterhin auf langfristiges Wachstum - finanzielle Stabilitätermöglicht Investitionen in Medizin-Hightech und neue Versorgungsstrukturen- Steigerung der Umsatzerlöse um 6,8 % bei einem Anstieg der behandeltenPatientinnen und Patienten um 2,8 % auf über 938.000- Aufsichtsrat und Vorstand schlagen eine Dividende in Höhe von EUR 0,20 proAktie vorDie RHÖN-KLINIKUM AG schließt das Geschäftsjahr 2025 mit solidem Ergebnis ab undhat ihre Finanzziele erfüllt. Trotz anspruchsvoller gesundheitspolitischer undwirtschaftlicher Rahmenbedingungen konnte die Zahl der Patientinnen undPatienten erneut gesteigert und der Konzernumsatz verbessert werden.In den Kliniken und Medizinischen Versorgungszentren des Konzerns wurden imvergangenen Jahr 938.650 Patientinnen und Patienten ambulant und stationärbehandelt, ein Plus von 2,5 % (2024: 912.965). Der Konzernumsatz belief sich aufEUR 1.704,7 Mio. (2024: EUR 1.595,6 Mio.), was einem organischen Wachstum von6,8 % entspricht. Trotz Wegfalls der Erstattungen des Gesetzgebers für erhöhteEnergieaufwendungen und herausfordernder Kostenstrukturen beim Bezug vonmedizinischen Produkten und Dienstleistungen sowie im Personalbereich konnte einEBITDA in Höhe von EUR 105,9 Mio. (2024: EUR 110,8 Mio.) erwirtschaftet werden.Der Konzerngewinn ging auf EUR 36,3 Mio. (2024: EUR 45,2 Mio.) zurück, bedingtdurch höhere Abschreibungen und Wertminderungen im Anlagevermögen sowierückläufiger Zinsentwicklungen.Dr. Stefan Stranz, Vorstand der RHÖN-KLINUIKUM AG: "Die wirtschaftlicheEntwicklung unseres Konzerns ist weiterhin solide und kann angesichts derangespannten Lage der Krankenhäuser und der Branchenentwicklung in Deutschlandals positiv betrachtet werden. In einem Umfeld, das von medizinischemFortschritt, steigender Nachfrage nach hochwertiger medizinischer Versorgung undzunehmendem wirtschaftlichem Druck geprägt ist, nehmen wir unsere Verantwortungentschlossen wahr. Ein wichtiger Erfolgsfaktor ist dabei die Zusammenarbeit imUnternehmensverbund mit ASKLEPIOS."Die RHÖN-KLINIKUM AG hat 2025 weitere Maßnahmen der Klinikentwicklungen auf denWeg gebracht. An allen Standorten kamen neue Versorgungsangebote hinzu, um dieambulante und stationäre Behandlung der Patientinnen und Patienten weiterauszubauen. So bündeln u. a. die beiden Universitätsstandorte Gießen und Marburgihre Stärken in einem gemeinsamen Brustzentrum. Damit setzen sie einen neuenMaßstab in der onkologischen Versorgung in Hessen.Dr. Gunther K. Weiß, Vorstand der RHÖN-KLINIKUM AG: "Als leistungsfähiger und