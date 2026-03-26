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    RHÖN-KLINIKUM AG mit beständiger Entwicklung im Geschäftsjahr 2025

    RHÖN-KLINIKUM AG mit beständiger Entwicklung im Geschäftsjahr 2025
    Foto: Tom Bauer - RHÖN-KLINIKUM AG
    Bad Neustadt a.d. Saale (ots) -

    - Konzern setzt weiterhin auf langfristiges Wachstum - finanzielle Stabilität
    ermöglicht Investitionen in Medizin-Hightech und neue Versorgungsstrukturen
    - Steigerung der Umsatzerlöse um 6,8 % bei einem Anstieg der behandelten
    Patientinnen und Patienten um 2,8 % auf über 938.000
    - Aufsichtsrat und Vorstand schlagen eine Dividende in Höhe von EUR 0,20 pro
    Aktie vor

    Die RHÖN-KLINIKUM AG schließt das Geschäftsjahr 2025 mit solidem Ergebnis ab und
    hat ihre Finanzziele erfüllt. Trotz anspruchsvoller gesundheitspolitischer und
    wirtschaftlicher Rahmenbedingungen konnte die Zahl der Patientinnen und
    Patienten erneut gesteigert und der Konzernumsatz verbessert werden.

    In den Kliniken und Medizinischen Versorgungszentren des Konzerns wurden im
    vergangenen Jahr 938.650 Patientinnen und Patienten ambulant und stationär
    behandelt, ein Plus von 2,5 % (2024: 912.965). Der Konzernumsatz belief sich auf
    EUR 1.704,7 Mio. (2024: EUR 1.595,6 Mio.), was einem organischen Wachstum von
    6,8 % entspricht. Trotz Wegfalls der Erstattungen des Gesetzgebers für erhöhte
    Energieaufwendungen und herausfordernder Kostenstrukturen beim Bezug von
    medizinischen Produkten und Dienstleistungen sowie im Personalbereich konnte ein
    EBITDA in Höhe von EUR 105,9 Mio. (2024: EUR 110,8 Mio.) erwirtschaftet werden.
    Der Konzerngewinn ging auf EUR 36,3 Mio. (2024: EUR 45,2 Mio.) zurück, bedingt
    durch höhere Abschreibungen und Wertminderungen im Anlagevermögen sowie
    rückläufiger Zinsentwicklungen.

    Dr. Stefan Stranz, Vorstand der RHÖN-KLINUIKUM AG: "Die wirtschaftliche
    Entwicklung unseres Konzerns ist weiterhin solide und kann angesichts der
    angespannten Lage der Krankenhäuser und der Branchenentwicklung in Deutschland
    als positiv betrachtet werden. In einem Umfeld, das von medizinischem
    Fortschritt, steigender Nachfrage nach hochwertiger medizinischer Versorgung und
    zunehmendem wirtschaftlichem Druck geprägt ist, nehmen wir unsere Verantwortung
    entschlossen wahr. Ein wichtiger Erfolgsfaktor ist dabei die Zusammenarbeit im
    Unternehmensverbund mit ASKLEPIOS."

    Die RHÖN-KLINIKUM AG hat 2025 weitere Maßnahmen der Klinikentwicklungen auf den
    Weg gebracht. An allen Standorten kamen neue Versorgungsangebote hinzu, um die
    ambulante und stationäre Behandlung der Patientinnen und Patienten weiter
    auszubauen. So bündeln u. a. die beiden Universitätsstandorte Gießen und Marburg
    ihre Stärken in einem gemeinsamen Brustzentrum. Damit setzen sie einen neuen
    Maßstab in der onkologischen Versorgung in Hessen.

    Dr. Gunther K. Weiß, Vorstand der RHÖN-KLINIKUM AG: "Als leistungsfähiger und
     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rhoen-Klinikum Aktie

    Die Rhoen-Klinikum Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 12,50 auf Tradegate (26. März 2026, 10:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rhoen-Klinikum Aktie um -3,10 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,10 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rhoen-Klinikum bezifferte sich zuletzt auf 837,03 Mio..

    Rhoen-Klinikum zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7700 %.

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