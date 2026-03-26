Deutlicher Kurssprung bei der Valero Energy Aktie - 26.03.2026

Einen starken Börsentag erlebt die Valero Energy Aktie. Sie steigt um +4,81 % auf 213,98€. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Valero Energy Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,97 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 213,98€, mit einem Plus von +4,81 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Valero Energy ist ein führender Raffinerie- und Kraftstoffvermarkter mit starker Marktpräsenz in Nordamerika. Es produziert Benzin, Diesel und Ethanol. Hauptkonkurrenten sind ExxonMobil und Chevron. Valeros Alleinstellungsmerkmal ist seine effiziente Raffinerieinfrastruktur.

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Valero Energy Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +46,81 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Valero Energy Aktie damit um -2,34 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +21,07 %. Im Jahr 2026 gab es für Valero Energy bisher ein Plus von +45,05 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,80 % geändert.

Valero Energy Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,34 % 1 Monat +21,07 % 3 Monate +46,81 % 1 Jahr +66,82 %

Informationen zur Valero Energy Aktie

Es gibt 299 Mio. Valero Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 63,99 Mrd.EUR € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Valero Energy

Chevron Corporation, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,73 %. Exxon Mobil notiert im Plus, mit +1,03 %. Marathon Petroleum Corporation notiert heute unverändert, mit 0,00 %. Phillips 66 legt um +2,27 % zu

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Ob die Valero Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Valero Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.