    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsValero Energy AktievorwärtsNachrichten zu Valero Energy

    Besonders beachtet!

    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    Deutlicher Kurssprung bei der Valero Energy Aktie - 26.03.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Valero Energy Aktie bisher um +4,81 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Valero Energy Aktie.

    Besonders beachtet! - Deutlicher Kurssprung bei der Valero Energy Aktie - 26.03.2026

    Valero Energy ist ein führender Raffinerie- und Kraftstoffvermarkter mit starker Marktpräsenz in Nordamerika. Es produziert Benzin, Diesel und Ethanol. Hauptkonkurrenten sind ExxonMobil und Chevron. Valeros Alleinstellungsmerkmal ist seine effiziente Raffinerieinfrastruktur.

    Valero Energy aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 26.03.2026

    Einen starken Börsentag erlebt die Valero Energy Aktie. Sie steigt um +4,81 % auf 213,98. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Valero Energy Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,97 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 213,98, mit einem Plus von +4,81 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Short
    7.072,36€
    Basispreis
    4,68
    Ask
    × 14,73
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    6.100,00€
    Basispreis
    4,21
    Ask
    × 14,59
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Valero Energy Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +46,81 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Valero Energy Aktie damit um -2,34 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +21,07 %. Im Jahr 2026 gab es für Valero Energy bisher ein Plus von +45,05 %.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,80 % geändert.

    Valero Energy Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,34 %
    1 Monat +21,07 %
    3 Monate +46,81 %
    1 Jahr +66,82 %

    Informationen zur Valero Energy Aktie

    Es gibt 299 Mio. Valero Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 63,99 Mrd.EUR € wert.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Valero Energy

    Chevron Corporation, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,73 %. Exxon Mobil notiert im Plus, mit +1,03 %. Marathon Petroleum Corporation notiert heute unverändert, mit 0,00 %. Phillips 66 legt um +2,27 % zu

    Valero Energy Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Valero Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Valero Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Valero Energy

    +5,57 %
    -3,03 %
    +21,24 %
    +45,25 %
    +65,86 %
    +67,39 %
    +233,36 %
    +251,95 %
    +1.430,25 %
    ISIN:US91913Y1001WKN:908683



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Deutlicher Kurssprung bei der Valero Energy Aktie - 26.03.2026 Am heutigen Handelstag konnte die Valero Energy Aktie bisher um +4,81 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Valero Energy Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     