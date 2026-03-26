Ost-Länder fordern mehr Maßnahmen gegen hohe Spritpreise

Knapp vier Wochen nach Beginn des Iran-Kriegs und stark gestiegenen Spritpreisen hat der Bundestag ein Maßnahmenpaket beschlossen. Künftig dürfen Tankstellen nur noch einmal am Tag, um 12.00 Uhr, die Preise erhöhen. Preissenkungen sollen immer möglich sein. Die neue Regel könnte vor Ostern in Kraft treten. Außerdem bekommt das Bundeskartellamt mehr Befugnisse gegen überhöhte Preise./kr/DP/men

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Shell Aktie

Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,25 % und einem Kurs von 6,709 auf Tradegate (26. März 2026, 17:04 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Shell Aktie um -1,48 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,07 %.

Die Marktkapitalisierung von Shell bezifferte sich zuletzt auf 225,72 Mrd..

Shell zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3724. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9500 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,63GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 33,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 45,00GBP was eine Bandbreite von -17,75 %/+12,16 % bedeutet.