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    KfW / KfW-Verwaltungsrat bestellt Brigitte Réthier zum Mitglied des ...

    Für Sie zusammengefasst
    • Brigitte Réthier als KfW-Vorstand ab Juli bis Okt 2026
    • Verantwortung für KfW Entwicklungsbank und DEG
    • Nachfolge von Christiane Laibach nach 36 Jahren Dienst
    OTS - KfW / KfW-Verwaltungsrat bestellt Brigitte Réthier zum Mitglied des ...
    Foto: Siarhei - 356130783

    KfW-Verwaltungsrat bestellt Brigitte Réthier zum Mitglied des Vorstands der KfW Bankengruppe
    Frankfurt am Main (ots) - Der KfW-Verwaltungsrat hat Brigitte Réthier (56) mit Wirkung frühestens zum 1. Juli 2026, spätestens aber zum 1. Oktober 2026 für vier Jahre zum Vorstandsmitglied der KfW Bankengruppe bestellt. Dies erklärten die Vorsitzende des KfW-Verwaltungsrats Katherina Reiche, Bundesministerin für Wirtschaft und Energie, und der stellvertretende Vorsitzende Lars Klingbeil, Bundesminister der Finanzen, im Anschluss an die Sitzung des KfW-Verwaltungsrats am 26. März 2026.

    Brigitte Réthier soll die Verantwortung für den Geschäftsbereich "Internationale Finanzielle Zusammenarbeit" übernehmen. Hierzu zählen die KfW Entwicklungsbank, in der die internationale finanzielle Zusammenarbeit mit Entwicklungs- und Schwellenländern angesiedelt ist, sowie die KfW-Tochtergesellschaft DEG - Deutsche Entwicklungs- und Investitionsgesellschaft, die Investitionen privater Unternehmen in Entwicklungs- und Schwellenländern finanziert.

    Brigitte Réthier tritt in dieser Funktion die Nachfolge von Christiane Laibach an, die nach 36 Jahren in der KfW Bankengruppe in den Ruhestand eintritt. Das unverändert in der Tochtergesellschaft KfW IPEX-Bank angesiedelte Geschäftsfeld Export- und Projektfinanzierung soll einem neu geschnittenen Vorstandsressort in der Verantwortung von Melanie Kehr zugeordnet werden.

    Mit dieser Zuordnung werden die inländischen Förderaktivitäten der KfW und das hiervon weiterhin getrennte Wettbewerbsgeschäft der Tochtergesellschaft KfW IPEX-Bank von einem Vorstand geführt. Den aktuellen Herausforderungen an die deutsche Wirtschaft soll damit noch stärker Rechnung getragen werden.

    Brigitte Réthier ist derzeit Bereichsvorständin Institutional Clients & Transaction Banking Sales bei der Commerzbank und verfügt über mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung im internationalen Bankgeschäft. Ihre Karriere begann sie Anfang der 1990er-Jahre bei der Royal Bank of Canada in Toronto. 1995 wechselte sie zur Dresdner Bank nach Frankfurt, wo sie unter anderem verschiedene Führungsfunktionen im Investmentbanking und Kreditportfolio-Management übernahm. Nach der Integration der Dresdner Bank in die Commerzbank hatte sie dort mehrere leitende Rollen inne und verantwortet heute als Bereichsvorständin weltweit die Betreuung institutioneller Kunden und den Vertrieb im Transaction Banking.

    Der Vorstandsvorsitzende der KfW Stefan B. Wintels: "Ich freue mich, dass Brigitte Réthier den KfW-Vorstand künftig mit ihrer umfassenden Expertise im Bereich internationaler Finanzierungen und ihrem breit gefächerten Netzwerk bereichert. Mit ihrer ausgewiesenen Erfahrung als international tätige Bankerin wird sie dazu beitragen, die globalen Partnerschaften der KfW im Interesse Deutschlands weiter auszubauen. Zugleich möchte ich bereits heute, einige Monate vor ihrer offiziellen Verabschiedung, Christiane Laibach für ihr langjähriges Engagement für die KfW und die stets ausgezeichnete sowie vertrauensvolle Zusammenarbeit im Vorstand herzlich danken."

    Fotomaterial können Sie über unser KfW-Bildarchiv ( Link (https://www.kfw.de/s/dekB0yxr) ) unter Einhaltung der vorgestellten Nutzungsbedingen beziehen und nutzen. Über die Eingabe der Schlagwörter "Brigitte Réthier", "Verwaltungsratssitzung" und "2026" werden Ihnen die entsprechenden Bilder angezeigt und können über den Sammelkorb direkt heruntergeladen werden.

    Pressekontakt:

    KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 Frankfurt
    Konzernkommunikation und Markensteuerung (KK), Verena Köttker, Tel. +49 69 7431-59190
    E-Mail: mailto:verena.koettker@kfw.de, Internet: http://www.kfw.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/41193/6244388 OTS: KfW






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