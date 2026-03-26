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    Haier Smart Home übertrifft 300 Mrd. RMB Umsatz 2025 – Rekord-Gewinn!

    Rekordumsatz, Höchststand beim Gewinn und starke Cashflows: 2025 markiert für das Unternehmen einen Meilenstein – getragen von globalem Wachstum und innovativen Produktlösungen.

    Haier Smart Home übertrifft 300 Mrd. RMB Umsatz 2025 – Rekord-Gewinn!
    Foto: maroke - stock.adobe.com
    • Umsatz 2025 steigt auf RMB 302,35 Mrd. (+5,71 %) und überschreitet damit erstmals die RMB‑300‑Mrd.-Marke.
    • Den Eigentümern zurechenbarer Nettogewinn erreicht ein Rekordniveau von RMB 19,55 Mrd. (+4,39 %).
    • Operativer Cashflow beträgt RMB 26,00 Mrd. und entspricht dem 1,33‑fachen des Nettogewinns, was eine starke Liquiditätslage signalisiert.
    • Dividendenausschüttungsquote für 2025 wurde auf 55 % erhöht (+7 Prozentpunkte gegenüber 2024).
    • Starke Marktpositionen und Produkt‑Highlights: Kühlgeräte 18. Jahr in Folge weltweit meistverkauft; Casarte mit zweistelligem Wachstum und hohen Premium‑Marktanteilen; Leader Effortless‑Waschmaschine >300.000 Verkäufe; DTC‑Anteil in China steigt auf 57 %.
    • Internationales Wachstum und neue Geschäftsbereiche: GE Appliances verteidigt Marktführerschaft in Nordamerika; Europa mit zweistelligem Umsatzwachstum; Schwellenmärkte +24 %; Smart Building/CCR/PROFROID Ausbau (u. a. CO₂‑Kältetechnik) und erster Auftrag für KI‑Rechenzentrums‑Kühlung; 2026 Fokus auf integrierte Luft/Klima/Wasser‑Plattform und KI‑gestützte Smart‑Home‑Geräte.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Haier Smart Home ist am 27.04.2026.

    Der Kurs von Haier Smart Home lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,8870EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,46 % im Plus.


    Haier Smart Home

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    ISIN:CNE1000031C1WKN:A2JM2W





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