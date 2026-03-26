Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 26.03.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.393,93USD pro Feinunze und notiert damit -2,49 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 67,56USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -5,20 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Im Gegensatz dazu, können sowohl WTI, als auch Brent zulegen.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 102,45USD und verzeichnet ein Plus von +4,43 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 95,07USD und verzeichnet ein Plus von +4,02 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.354,00 USD -4,65 % Platin 1.838,00 USD -4,82 % Kupfer London Rolling 12.177,11 USD -1,19 % Aluminium 3.319,32 PKT +1,01 % Erdgas 2,966 USD +0,87 %

Rohstoff des Tages: Silber

Mit einem Tages-Minus von -5,20 % gehört Silber heute zu den größten Verlierern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 26.03.26, 17:29 Uhr.