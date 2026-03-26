DZ BANK stuft LINDE plc auf 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Linde von 460 auf 480 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die anhaltenden Spannungen in Nahost mit der Sperrung der Straße von Hormus hätten zu einer signifikanten Verknappung des Marktes für Flüssiggas und damit auch für Helium geführt, schrieb Aristotelis Moutopoulos in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies sei eine kleine Chance für das Heliumgeschäft des Industriegasekonzerns./rob/edh/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 15:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 15:38 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Linde Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,56 % und einem Kurs von 428,2EUR auf Tradegate (26. März 2026, 17:19 Uhr) gehandelt.