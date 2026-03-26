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    Israel schickt weitere Soldaten in den Libanon

    Für Sie zusammengefasst
    • Israel verlegt weitere Soldaten in den Südlibanon
    • Anvisiert: Kontrolle bis Litani‑Fluss nördlich
    • Deutschland warnt vor großangelegter Bodenoffensive
    Israel schickt weitere Soldaten in den Libanon
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BEIRUT/TEL AVIV (dpa-AFX) - Israels Armee hat eigenen Angaben zufolge weitere Soldaten in den Süden des Nachbarlandes Libanon geschickt. Soldaten einer weiteren Division hätten sich in den vergangenen Tagen den "gezielten Bodenoperationen im Südlibanon" angeschlossen, um dort die sogenannte Sicherheitszone auszuweiten, teilte das israelische Militär am Abend mit. Sie seien zuvor im Gaza-Krieg im Einsatz gewesen. Um wie viele Soldaten es sich konkret handelte, wollte die Armee auf Anfrage nicht sagen.

    Israels Verteidigungsminister Israel Katz hatte kürzlich gesagt, Israel wolle bis auf weiteres das Gebiet bis zum Litani-Fluss im Südlibanon kontrollieren. Der Fluss liegt etwa 30 Kilometer nördlich der israelisch-libanesischen Grenze.

    Aus libanesische Sicherheitskreisen hieß es, Israels Soldaten drängen immer tiefer in den Libanon. Insgesamt sei das Militär aus dem südlichen Nachbarland bereits acht bis neun Kilometer tief im Libanon vorgerückt. Israel teilt die Positionen seinen Truppen grundsätzlich nicht mit.

    Deutschland warnt vor einer größeren israelischen Bodenoffensive im Libanon. Auch viele Libanesen fürchten eine großangelegte Bodeninvasion Israels mit anschließender Besatzung im Süden des Landes.

    Israels Außenminister Gideon Saar warf der libanesischen Regierung und Armee derweil vor, nicht ausreichend gegen die Miliz vorzugehen. "Daher muss Israel im Libanon handeln, um seine Bürger und Gemeinden zu schützen."/cir/DP/jha






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