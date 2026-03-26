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    TAGESVORSCHAU

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    Termine am 27. März 2026

    Für Sie zusammengefasst
    • Jungheinrich, Sixt, GFT und Wüstenrot Jahreszahlen
    • KfW-Bilanz-Pk, Deutsche Bahn und RSGV Jahres-Pk
    • USA BIP Q4/25, persönliche Einkommen und Ausgaben
    TAGESVORSCHAU - Termine am 27. März 2026
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 27. März

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    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:30 DEU: Jungheinrich, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk) 07:30 DEU: Sixt, Geschäftsbericht
    07:30 DEU: GFT Technologies, Geschäftsbericht
    08:00 DEU: Wüstenrot & Württembergische, Jahreszahlen
    10:00 DEU: KfW-Bankengruppe, Bilanz-Pk, Frankfurt/M.
    10:00 NLD: Randstad, Hauptversammlung
    11:00 DEU: Rheinischer Sparkassen- und Giroverband (RSGV), Jahres-Pk, Düsseldorf 11:00 DEU: Deutsche Bahn, Bilanz-Pk
    11:00 ESP: CaixaBank, Hauptversammlung

    TERMINE KONJUNKTUR
    01:01 GBR: GfK-Verbrauchervertrauen 3/26
    02:30 CHN: Industriegewinne 2/26
    08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 2/26
    08:00 NOR: Arbeitslosenquote 3/26
    09:00 ESP: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)
    13:30 USA: BIP Q4/25 (3. Veröffentlichung)
    13:30 USA: Persönliche Einkommen und Ausgaben 2/26
    15:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 3/26 (endgültig)

    SONSTIGE TERMINE
    08:45 FRA: Außenminister-Treffen der G7 in Frankreich endet

    09:00 DEU: BGH entscheidet über Pflicht zur Einholung von Vergleichsangeboten in Wohnungseigentümer-Gemeinschaften, Karlsruhe

    11:00 DEU: Verfahren Verbraucherschutzzentralen gegen Meta wird fortgesetzt

    11:15 EUR: Online-Treffen der Euro-Gruppe
    Bei der Videokonferenz der Finanzminister der Länder mit der Gemeinschaftswährung soll es um die Auswirkungen der Nahostkrise auf die EU-Wirtschaft, einschließlich der Energiemärkte und politische Maßnahmen gehen. Für Deutschland will Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) teilnehmen.

    13:30 DEU: Sonder-Energieministerkonferenz von Bund und Ländern

    DEU: Fortsetzung Mobility Innovation Summit VDA 2026, Berlin °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi






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