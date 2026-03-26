BARCLAYS stuft HENKEL VORZUEGE auf 'Equal Weight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Henkel anlässlich der Übernahme des US-Haarpflege-Unternehmens Olaplex auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Angesichts der schwachen Geschäftsentwicklung von Olaplex seit dem Börsengang halte er den Deal aus Sicht des deutschen Konsumgüterkonzerns für riskant, schrieb Warren Ackerman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 09:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 09:34 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 09:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 09:34 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,53 % und einem Kurs von 67,88EUR auf Tradegate (26. März 2026, 17:28 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Warren Ackerman
Analysiertes Unternehmen: HENKEL VORZUEGE
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 75
Kursziel alt: 75
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Warren Ackerman
Analysiertes Unternehmen: HENKEL VORZUEGE
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 75
Kursziel alt: 75
Währung: EUR
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