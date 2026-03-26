BARCLAYS stuft HENKEL VORZUEGE auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Henkel anlässlich der Übernahme des US-Haarpflege-Unternehmens Olaplex auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Angesichts der schwachen Geschäftsentwicklung von Olaplex seit dem Börsengang halte er den Deal aus Sicht des deutschen Konsumgüterkonzerns für riskant, schrieb Warren Ackerman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 09:33 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 09:34 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,53 % und einem Kurs von 67,88EUR auf Tradegate (26. März 2026, 17:28 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Warren Ackerman

Analysiertes Unternehmen: HENKEL VORZUEGE

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 75

Kursziel alt: 75

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 75,00 € , was eine Steigerung von +10,65% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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