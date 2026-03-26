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    Iran hat rote Linien überschritten

    Für Sie zusammengefasst
    • Golfstaaten kritisieren Iran als destabilisierend
    • Iran droht Schließung der Straße von Hormus
    • 85 Prozent der Raketen trafen Golfstaaten
    Golf-Staaten - Iran hat rote Linien überschritten
    Foto: Jan Woitas - dpa

    RIAD (dpa-AFX) - Die Golf-Staaten haben die iranischen Angriffe auf arabische Länder am Golf stark kritisiert. Irans Verhalten sei destabilisierend und habe roten Linien überschritten, sagte der Generalsekretär des Golf-Kooperationsrats, Dschasim al-Budaiwi, einem Bericht des saudischen Fernsehsenders Al-Arabija zufolge vor Diplomaten. Dazu gehöre, die Straße von Hormus zu schließen und Gebühren für deren Passage zu verlangen.

    Im laufenden Krieg habe der Iran 85 Prozent seiner Raketen auf Golf-Staaten abgefeuert, sagte al-Budaiwi den Angaben zufolge. Seine Region übe "größtmögliche Zurückhaltung gegenüber der iranischen Aggression". Die Staaten hätten entschieden, nicht zu reagieren, um den Konflikt nicht auszuweiten.

    Der Golf-Kooperationsrat vertritt seit 1981 die gemeinsamen Interessen von Kuwait, Katar, Oman, Saudi-Arabien, Bahrain und den Vereinigten Arabischen Emiraten./mar/DP/jha





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