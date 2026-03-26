Golf-Staaten
Iran hat rote Linien überschritten
- Golfstaaten kritisieren Iran als destabilisierend
- Iran droht Schließung der Straße von Hormus
- 85 Prozent der Raketen trafen Golfstaaten
RIAD (dpa-AFX) - Die Golf-Staaten haben die iranischen Angriffe auf arabische Länder am Golf stark kritisiert. Irans Verhalten sei destabilisierend und habe roten Linien überschritten, sagte der Generalsekretär des Golf-Kooperationsrats, Dschasim al-Budaiwi, einem Bericht des saudischen Fernsehsenders Al-Arabija zufolge vor Diplomaten. Dazu gehöre, die Straße von Hormus zu schließen und Gebühren für deren Passage zu verlangen.
Im laufenden Krieg habe der Iran 85 Prozent seiner Raketen auf Golf-Staaten abgefeuert, sagte al-Budaiwi den Angaben zufolge. Seine Region übe "größtmögliche Zurückhaltung gegenüber der iranischen Aggression". Die Staaten hätten entschieden, nicht zu reagieren, um den Konflikt nicht auszuweiten.
Der Golf-Kooperationsrat vertritt seit 1981 die gemeinsamen Interessen von Kuwait, Katar, Oman, Saudi-Arabien, Bahrain und den Vereinigten Arabischen Emiraten./mar/DP/jha
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Community Beiträge zu Öl (Brent) - 967740 - XC0009677409
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Wir alle müssen uns so schnell wie möglich so unabhängig wie möglich von Öl und Gas machen. Das ist ja nichts Neues. Dumm nur, dass uns Merkel, lobbyiert von Gas-Gerd im Hintergrund, auf den Gas-Kurs gebracht hat und Katherinchen nicht kapiert, dass das bei den massiv gesunkenen Speicherkosten in Zukunft gar nicht mehr in dem Maße nötig ist.
Seh ich genauso wie du - ich hab Ölaktien wie Devon, Occidental usw und gebe keine davon ab - bis zum Wochenende mag er Öl zwar runter reden und die Märkte beruhigen aber das böse Erwachen wird kommen. Iran dementiert alles und kann jeder für sich entscheiden ob Trumpo glaubwürdiger ist oder der Sprecher im Iran.
Ich glaube dass Trump nur auf Zeit spielt. Der Iran hat die Bedingungen klar kommuniziert aber die USA wird diese niemals erfüllen können und wollen. Der Iran ist in der besseren strategischen Positionierung meiner Meinung nach.