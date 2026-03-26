Dax lässt deutlich nach - Iran-Ultimatum sorgt für Nervosität

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Donnerstag hat der Dax deutlich nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 22.613 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 1,5 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Nach einem schwachen Start verharrte der Dax im Minus.



"Mit dem am Wochenende ablaufenden Ultimatum der USA für den Iran bleibt die Nervosität unter den Anlegern hoch und der Konflikt im Nahen Osten das alles überlagernde Thema an der Börse", kommentierte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst CMC Markets. "Der Preis für die Ölsorte Brent ist derzeit das EKG für den Dax."





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