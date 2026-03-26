Der Börsen-Tag
Börsen im Sturzflug: MDAX und Nebenwerte brechen besonders stark ein
An den Börsen dominieren heute rote Vorzeichen: DAX, MDAX, SDAX, TecDAX sowie Dow Jones und S&P 500 rutschen spürbar ab – besonders deutsche Nebenwerte geraten unter Druck.
Foto: Sebastian Kahnert - dpa
Entwicklung der IndizesDie wichtigsten Aktienindizes on beiden Seiten des Atlantiks notieren heute deutlich im Minus. In Deutschland geraten vor allem die Nebenwerte unter Druck. Der DAX verliert aktuell 1,40 Prozent auf 22.595,38 Punkte. Damit liegt der Leitindex im Mittelfeld der heutigen Kursverluste. Deutlich schwächer zeigt sich der MDAX: Der Index der mittelgroßen Werte gibt 1,92 Prozent auf 28.274,65 Punkte nach und ist damit der größte Verlierer unter den betrachteten Indizes. Der SDAX, in dem kleinere Unternehmen gelistet sind, büßt 1,40 Prozent auf 16.649,20 Punkte ein und folgt damit prozentual in etwa der DAX-Entwicklung. Der TecDAX, der vor allem Technologiewerte umfasst, hält sich etwas besser, verliert aber ebenfalls klar: Er steht 1,29 Prozent tiefer bei 3.431,72 Punkten. Auch an der Wall Street dominieren rote Vorzeichen. Der Dow Jones gibt derzeit 0,76 Prozent auf 46.070,18 Punkte nach und zeigt damit den geringsten Rückgang im Vergleich zu den deutschen Indizes. Der breiter gefasste S&P 500 verliert hingegen 1,18 Prozent auf 6.515,57 Punkte und liegt damit näher an den Abschlägen der deutschen Leitindizes. In der Gesamtschau verzeichnen alle betrachteten Indizes spürbare Verluste. Während in Deutschland vor allem die mittelgroßen Werte im MDAX besonders stark unter Druck stehen, fällt in den USA der Rückgang im Dow Jones bislang moderater aus als im breiten Markt und im europäischen Vergleich.
DAXDie DAX-Spitzenreiter verzeichneten moderate Gewinne: Airbus +2,37%, BASF +2,05%, Brenntag +2,02%. Dem gegenüber stehen deutlichere Abschläge bei den Schlusslichtern: MTU Aero Engines -3,78%, Zalando -4,79%, Siemens Energy -4,80%. Die Bandbreite reicht damit von rund +2,0% bis knapp -4,8%, wobei die Tops vergleichsweise stabiler ausfallen als die Flops.
MDAXIm MDAX sorgen Chemie- und Spezialchemiewerte für die stärksten Zuwächse: Lanxess +3,54%, Evonik +2,49%, Wacker Chemie +2,20%. Die Verluste sind heftiger: HENSOLDT -5,85%, Deutz -7,21%, RENK Group -8,68%. Insgesamt sind die Abgaben im MDAX ausgeprägter als die Zuwächse, RENK markiert hier einen der größten Einbußen.
SDAXIm SDAX sticht SMA Solar Technology mit +8,49% als deutlicher Gewinner hervor, gefolgt von Eckert & Ziegler +5,24% und CANCOM +4,64%. Auf der Verliererseite finden sich massive Rückgänge: Medios -13,53%, Kontron -14,58% und KSB Vz. -17,65%. Die Spannweite im SDAX ist extrem groß und dominiert von sehr starken Einbrüchen.
TecDAXTecDAX-Spitzenreiter entsprechen denen im SDAX: SMA Solar Technology +8,49%, Eckert & Ziegler +5,24%, CANCOM +4,64%, womit diese Tech- und Solarwerte an beiden Plätzen punkten. Die Schwäche fällt bei einigen Werten groß aus: SUESS MicroTec -4,56%, HENSOLDT -5,85% (auch MDAX-Flop), Kontron -14,58% (auch SDAX-Flop). Besonders Kontron zeigt übergreifend kräftige Verluste.
Dow JonesAn der Wall Street präsentierten sich die Tagesgewinner verhaltener: Chevron +1,89%, Apple +1,31%, Salesforce +1,24%. Die Abschläge sind moderat: Boeing -2,33%, Goldman Sachs -2,39%, NVIDIA -2,69%. Im Dow überwiegen kleinere Schwankungen im Vergleich zu den deutschen Nebenwert-Indizes.
S&P 500Im S&P 500 führt Brown‑Forman Registered (B) mit einem herausragenden Anstieg von +15,16% die Gewinnerliste an; Valero +5,56% und APA +4,43% folgen. Auf der Verliererseite liegen Arista Networks -7,18%, Lam Research -7,68% und CIENA -8,04%. Brown‑Formans Sprung übertrifft damit alle Tagesgewinne in den deutschen Indizes, während die US‑Verluste teils mit den stärkeren Rücksetzern in Europa mithalten.
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