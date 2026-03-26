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    CTS Eventim übertrifft 3 Mrd. € Umsatz – profitables Wachstum fortgesetzt

    CTS EVENTIM setzt 2025 neue Maßstäbe: Rekordumsatz, starke Profitabilität und klare Wachstumsstrategie mit Fokus auf Internationalisierung, Technologie und KI.

    CTS Eventim übertrifft 3 Mrd. € Umsatz – profitables Wachstum fortgesetzt
    Foto: Hauke-Christian Dittrich - picture alliance/dpa
    • Konzernkennzahlen 2025: Umsatz erstmals >3 Mrd. Euro (3,079 Mrd., +9,6%), Adjusted EBITDA 584 Mio. Euro (+7,7%), Adjusted-EBITDA‑Marge 19,0 %.
    • Starkes Schlussquartal: Q4-Umsatz 930,9 Mio. Euro (+19,2%), Adjusted EBITDA 246,2 Mio. Euro (+12,2%); das EBT lag unter Vorjahr aufgrund von Effekten im Finanzergebnis (Bewertung von Put‑Optionen, Währungseffekte, Wegfall von Dividendenerträgen aus autoticket).
    • Segment Ticketing: Jahresumsatz 977,1 Mio. Euro (+11,0%), Adjusted EBITDA 453,7 Mio. Euro (+8,9%), Adjusted-EBITDA‑Marge 46,4% (Q4‑Marge 55,9%) — Hinweis auf hohe Skalierbarkeit und strukturelle Margenstärke des digitalen Geschäfts.
    • Segment Live Entertainment: Jahresumsatz 2,152 Mrd. Euro (+9,2%), Adjusted EBITDA 130,3 Mio. Euro (+3,7%), Marge 6,1%; Highlights: ausverkaufte Rock‑am‑Ring/ Rock‑im‑Park‑Jubiläen und Inbetriebnahme des Unipol Dome Milano Santa Giulia als neues Venue‑Projekt.
    • Strategie & Investitionen: Fokus auf Internationalisierung und Skalierung der Plattform sowie gezielte Investitionen in Technologie, Daten und Künstliche Intelligenz zur Beschleunigung künftigen Wachstums.
    • Dividende & Ausblick: Vorstand/Aufsichtsrat schlagen 138,2 Mio. Euro Dividende vor (50% des Konzernergebnisses; 1,44 €/Aktie); für 2026 erwartet CTS EVENTIM bei stabiler makroökonomischer Lage weiteres Umsatz‑ und Adjusted‑EBITDA‑Wachstum.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei CTS Eventim ist am 26.03.2026.

    Der Kurs von CTS Eventim lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 65,65EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,98 % im Plus.
    Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 28.295,50PKT (-1,74 %).


    CTS Eventim

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    ISIN:DE0005470306WKN:547030





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