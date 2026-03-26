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    Siemens Energy: Jahresabschluss 2025 – Das Wichtigste auf einen Blick

    Deutlich verbesserte Ertragslage, attraktive Dividende und robuste Bilanz: Der Konzern blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2025 mit starken Wertpapiererträgen zurück.

    Siemens Energy: Jahresabschluss 2025 – Das Wichtigste auf einen Blick
    Foto: Sebastian Kahnert - dpa
    • Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss 2025 gebilligt; Jahresüberschuss 2025: 3.820 TEUR (Vorjahr: Jahresfehlbetrag -1.504 TEUR).
    • Dividendenvorschlag an die Hauptversammlung: 1,50 EUR je Stückaktie (Vorjahr: 0,00 EUR); ordentliche Hauptversammlung am 15. Juli 2026 in Düsseldorf.
    • Ergebnis je Aktie 2025: 3,18 EUR (Vorjahr: -1,25 EUR).
    • Bedeutende Wertpapiererträge: realisierte Erträge aus Wertpapierverkäufen 4.580 TEUR (Vj. 2.755 TEUR); handelsrechtliche Zuschreibungen 1.112 TEUR, Abschreibungen 1.530 TEUR.
    • Solide Bilanzkennzahlen: Wertpapierbestand Anlagevermögen 27.070 TEUR (Umlaufvermögen 538 TEUR), Nettofinanzguthaben 1.179 TEUR, Eigenkapitalquote leicht gesunken auf 98,3 %; wirtschaftliches Eigenkapital je Aktie gestiegen auf 27,64 EUR (+22,7 %).
    • Tochter Esterer AG: Jahresüberschuss 766 TEUR (Vj. -493 TEUR), Bilanzgewinn soll nahezu vollständig ausgeschüttet werden; für die Hauptversammlung der Esterer AG wird die Auflösung zum 31.12.2026 vorgeschlagen.

    Der Kurs von Siemens Energy lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 150,25EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -4,75 % im Minus.
    14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 150,80EUR das entspricht einem Plus von +0,37 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 22.604,50PKT (-1,35 %).


    Siemens Energy

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