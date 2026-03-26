Brown-Forman Registered (B) Aktie hebt ab. Was steckt dahinter? - 26.03.2026

Mit einer Performance von +18,53 % konnte die Brown-Forman Registered (B) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,92 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Brown-Forman Registered (B) Aktie. Nach einem Plus von +2,92 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 24,055€. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Brown-Forman ist ein führender Hersteller von Premium-Spirituosen, bekannt für Marken wie Jack Daniel's. Es zählt zu den größten Spirituosenherstellern weltweit, mit starker Präsenz im Whiskey-Segment. Hauptkonkurrenten sind Diageo und Pernod Ricard. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die ikonische Marke Jack Daniel's.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Brown-Forman Registered (B) in den letzten drei Monaten Verluste von -10,69 % verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die Brown-Forman Registered (B) Aktie damit um +19,84 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,94 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -8,99 % verloren.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,09 % geändert.

Brown-Forman Registered (B) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +19,84 % 1 Monat -14,94 % 3 Monate -10,69 % 1 Jahr -35,41 %

Informationen zur Brown-Forman Registered (B) Aktie

Es gibt 290 Mio. Brown-Forman Registered (B) Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,91 Mrd.EUR € wert.

An den Börsen dominieren heute rote Vorzeichen: DAX, MDAX, SDAX, TecDAX sowie Dow Jones und S&P 500 rutschen spürbar ab – besonders deutsche Nebenwerte geraten unter Druck.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Constellation Brands (A), ENI und Co.

Constellation Brands (A), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,84 %. ENI notiert im Plus, mit +1,46 %. Diageo notiert im Plus, mit +0,62 %. Pernod Ricard verliert -4,02 % Remy Cointreau notiert im Plus, mit +2,62 %.

Brown-Forman Registered (B) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Brown-Forman Registered (B) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Brown-Forman Registered (B) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.