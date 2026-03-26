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    Brown-Forman Registered (B) Aktie hebt ab. Was steckt dahinter? - 26.03.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Brown-Forman Registered (B) Aktie bisher um +18,53 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Brown-Forman Registered (B) Aktie.

    Besonders beachtet! - Brown-Forman Registered (B) Aktie hebt ab. Was steckt dahinter? - 26.03.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Brown-Forman ist ein führender Hersteller von Premium-Spirituosen, bekannt für Marken wie Jack Daniel's. Es zählt zu den größten Spirituosenherstellern weltweit, mit starker Präsenz im Whiskey-Segment. Hauptkonkurrenten sind Diageo und Pernod Ricard. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die ikonische Marke Jack Daniel's.

    Brown-Forman Registered (B) aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 26.03.2026

    Mit einer Performance von +18,53 % konnte die Brown-Forman Registered (B) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,92 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Brown-Forman Registered (B) Aktie. Nach einem Plus von +2,92 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 24,055. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

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    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Brown-Forman Registered (B) in den letzten drei Monaten Verluste von -10,69 % verkraften.

    Allein seit letzter Woche ist die Brown-Forman Registered (B) Aktie damit um +19,84 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,94 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -8,99 % verloren.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,09 % geändert.

    Brown-Forman Registered (B) Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +19,84 %
    1 Monat -14,94 %
    3 Monate -10,69 %
    1 Jahr -35,41 %

    Informationen zur Brown-Forman Registered (B) Aktie

    Es gibt 290 Mio. Brown-Forman Registered (B) Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,91 Mrd.EUR € wert.

    Börsen im Sturzflug: MDAX und Nebenwerte brechen besonders stark ein


    An den Börsen dominieren heute rote Vorzeichen: DAX, MDAX, SDAX, TecDAX sowie Dow Jones und S&P 500 rutschen spürbar ab – besonders deutsche Nebenwerte geraten unter Druck.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Constellation Brands (A), ENI und Co.

    Constellation Brands (A), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,84 %. ENI notiert im Plus, mit +1,46 %. Diageo notiert im Plus, mit +0,62 %. Pernod Ricard verliert -4,02 % Remy Cointreau notiert im Plus, mit +2,62 %.

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    Ob die Brown-Forman Registered (B) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Brown-Forman Registered (B) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Brown-Forman Registered (B)

    +19,30 %
    +21,18 %
    -14,81 %
    -10,89 %
    -35,79 %
    -66,08 %
    -65,84 %
    -42,09 %
    +81,73 %
    ISIN:US1156372096WKN:856693



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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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