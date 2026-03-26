Deutliche Kursverluste - Gestiegene Ölpreise belasten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Donnerstag deutlich gefallen. Die stark gestiegenen Ölpreise belasteten die Anleihekurse. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,87 Prozent auf 124,81 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf 3,06 Prozent.

Die weitere Entwicklung im Iran-Krieg bleibt unklar. Vor dem Ende des Ultimatums von US-Präsident Donald Trump reichen die Prognosen von einer schnellen Waffenruhe bis zu Angriffen mit Bodentruppen. Trump warnte den Iran erneut vor Konsequenzen, sollte es zu keiner Einigung kommen. Der Iran müsse ernsthaft verhandeln, es gebe keinen Weg zurück. Die Folgen würden sonst "nicht schön" sein. Der US-Sondergesandten Steve Witkoff sieht gute Aussichten auf Erfolg. "Wir haben starke Anzeichen, dass es eine Möglichkeit gibt", sagte er bei einer Kabinettssitzung im Weißen Haus.