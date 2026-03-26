Allgeier 2025: Ergebnis-Guidance erreicht, Fokus auf KI-Plattformen und Software
Allgeier schärft sein Profil: Nach erfolgreicher Zielerreichung 2025 setzt der Konzern konsequent auf KI‑Plattformen, Softwarelösungen und profitables Wachstum.
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- Allgeier erreichte die für 2025 kommunizierte Guidance und schärfte sein Profil durch den Verkauf des Infrastruktur‑Managed‑Services‑Geschäfts zugunsten einer stärkeren Fokussierung auf KI‑basierte Plattformtechnologien und Softwarelösungen (Konzeption, Entwicklung, Vertrieb, Betreuung komplexer Software und skalierbarer KI‑Plattformen).
- Fortgeführtes Geschäft 2025: Gesamtleistung 335 Mio. EUR; Wertschöpfung 124 Mio. EUR; bereinigtes EBITDA 44,8 Mio. EUR; bereinigte EBITDA‑Marge 13,4 %.
- Konzern (einschließlich aufgegebenem Geschäft) 2025: Gesamtleistung 400 Mio. EUR; bereinigtes Konzern‑EBITDA 50,4 Mio. EUR.
- Verkaufserlös aus dem Infrastruktur‑Managed‑Services‑Verkauf: 75,7 Mio. EUR Mittelzufluss → deutliche Bilanzverbesserung: liquide Mittel 42 Mio. EUR (Vj. 57), Finanzschulden 82 Mio. EUR (Vj. 149), Nettoverschuldung sank um 52 Mio. EUR (bzw. um 83 Mio. EUR unter Einbeziehung von IFRS‑16 und reduziertem Factoring); Eigenkapital 205 Mio. EUR, Eigenkapitalquote ~51 % (Vj. 41 %).
- Bestätigung der Guidance 2026: fortgeführtes Umsatzziel 350–390 Mio. EUR; erwartetes bereinigtes EBITDA 47–53 Mio. EUR; EBITDA‑Marge 13,0–13,5 %. Mittelfristig angestrebtes organisches Umsatzwachstum von knapp 10 % p.a. und eine bereinigte EBITDA‑Marge von rund 15 % innerhalb der nächsten fünf Jahre (Planzahlen beziehen sich auf organisches Wachstum; Akquisitionen möglich).
- Weitere strategische Schritte: publicplan GmbH wurde in das aufgegebene Geschäft umgruppiert bzw. zur Veräußerung gestellt; die Transaktionen schaffen finanziellen Spielraum für organisches Wachstum und selektive Akquisitionen. Allgeier beschäftigt rund 2.600 Mitarbeitende an 46 Standorten, betreut über 2.500 Kunden und gilt laut Lünendonk‑Liste 2025 als führendes mittelständisches IT‑Beratungs‑/Systemintegrations‑unternehmen in Deutschland.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Konzern-/Jahresabschluss, bei Allgeier ist am 31.03.2026.
Der Kurs von Allgeier lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 16,475EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,60 % im
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