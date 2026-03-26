CTS Eventim verdient im Tagesgeschäft mehr - Überschuss und Dividende schrumpfen
- Umsatz fast zehn Prozent auf 3,1 Milliarden Euro
- Bereinigtes Ebitda stieg auf 584 Millionen Euro
- Dividende für Aktionäre sinkt auf 1,44 Euro
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Nachfrage nach Konzerten im In- und Ausland treibt den Ticketvermarkter und Veranstalter CTS Eventim weiter an. Im vergangenen Jahr wuchs der Umsatz um fast zehn Prozent auf knapp 3,1 Milliarden Euro, wie das im MDax gelistete Unternehmen am Donnerstagabend in München mitteilte. Der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes Ebitda) legte um knapp acht Prozent auf 584 Millionen Euro zu. Für das laufende Jahr peilt Vorstandschef Klaus-Peter Schulenberg weitere Zuwächse bei Umsatz und bereinigtem operativen Gewinn an.
Unter dem Strich musste CTS 2025 jedoch einen Gewinnrückgang um 13 Prozent auf 277,3 Millionen Euro hinnehmen. Als Ursachen nannte das Unternehmen den starken Euro, Bewertungseffekte und den Wegfall von Dividendenerträgen. Daher soll die Dividende für die Aktionäre um 22 Cent auf 1,44 Euro schrumpfen.
Während das Unternehmen im Tagesgeschäft die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten übertraf, hatten sich Experten bei Überschuss und Dividende im Schnitt mehr versprochen./stw/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CTS Eventim Aktie
Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,48 % und einem Kurs von 66,00 auf Tradegate (26. März 2026, 18:23 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CTS Eventim Aktie um +2,20 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt 0,00 %.
Die Marktkapitalisierung von CTS Eventim bezifferte sich zuletzt auf 6,45 Mrd..
CTS Eventim zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,6600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5000 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 111,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 100,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 116,00EUR was eine Bandbreite von +48,81 %/+72,62 % bedeutet.
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Der Vorstandsvorsitzende Klaus-Peter Schulenberg hat gestern Aktien im Wert von EUR 4.917.000 gekauft.
Moin matjung.