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    MiTAC Computing präsentiert auf der CloudFest 2026 seine Innovationen in den Bereichen KI-Tauglichkeit, OCP-Konformität und Flüssigkeitskühlung

    RUST, Deutschland, 26. März 2026 /PRNewswire/ -- Die MiTAC Computing Technology Corporation, ein weltweit führender Anbieter von leistungsstarken und energieeffizienten Serverlösungen und Tochtergesellschaft der MiTAC Holdings Corporation (TWSE:3706), präsentiert auf der CloudFest 2026 (Stand H15 & H16) ihre neueste KI-fähige Infrastruktur, OCP-konforme Plattformen sowie Innovationen im Bereich der Flüssigkeitskühlung.. Das Unternehmen arbeitet mit den Branchenführern AMD und Intel zusammen, um skalierbare Lösungen sowohl auf Server- als auch auf Rack-Ebene vorzustellen, die darauf ausgelegt sind, den wachsenden Bedarf an nachhaltigen Rechenzentren zu decken.

    MiTAC Computing Powering Future Compute at Cloud Fest 2026

    MiTAC Computing wird zudem gemeinsam mit dem Cloud-Dienstleister Qarnot eine Fallstudie auf der Bühne präsentieren, in der eine Implementierung vorgestellt wird, die nachhaltiges Hochleistungsrechnen in Frankreich in verschiedenen Branchen wie Luft- und Raumfahrt, Automobilindustrie, Energiewirtschaft und Bankwesen vorantreibt.

    GPU-beschleunigte Lösungen für das KI-Zeitalter

    • MiTAC G4520G6 - Eine flexible Serverplattform, die für Cloud-Infrastrukturen und traditionelle HPC-Workloads entwickelt wurde. Angetrieben von den neuesten Intel Xeon 6-Prozessoren bietet sie eine verbesserte Leistung pro Watt für Umgebungen mit hoher Dichte und Skalierbarkeit. Die Plattform unterstützt bis zu 8 PCIe Gen5-GPUs mit doppelter Breite und ermöglicht so eine leistungsstarke Beschleunigung für KI-Training, Inferenz und HPC-Workloads.
    • MiTAC HG68-B8016 - Eine Multi-Node-Plattform, die für Cloud-Gaming und rechenintensive Workloads entwickelt wurde. Sie integriert fünf Single-Socket-Nodes mit AMD EPYC 4005-Prozessoren, die jeweils DDR5-5600-Speicher und NVMe-Speicher unterstützen, um die Effizienz für Cloud-native Bereitstellungen zu optimieren.
    • MiTAC TN85-B8261 - Ein Dual-Socket-GPU-Server, der bis zu vier Dual-Slot-GPUs unterstützt. Mit 24 DDR5-6400-RDIMM-Steckplätzen und werkzeuglosen NVMe-Speicherträgern bietet er den Durchsatz und die Flexibilität, die für Deep-Learning- und HPC-Umgebungen erforderlich sind.

    OCP-konforme Lösungen für skalierbare Unternehmens-Workloads

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    MiTAC Computing präsentiert auf der CloudFest 2026 seine Innovationen in den Bereichen KI-Tauglichkeit, OCP-Konformität und Flüssigkeitskühlung RUST, Deutschland, 26. März 2026 /PRNewswire/ - Die MiTAC Computing Technology Corporation, ein weltweit führender Anbieter von leistungsstarken und energieeffizienten Serverlösungen und Tochtergesellschaft der MiTAC Holdings Corporation …
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