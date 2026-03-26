MiTAC Computing präsentiert auf der CloudFest 2026 seine Innovationen in den Bereichen KI-Tauglichkeit, OCP-Konformität und Flüssigkeitskühlung

RUST, Deutschland, 26. März 2026 /PRNewswire/ -- Die MiTAC Computing Technology Corporation, ein weltweit führender Anbieter von leistungsstarken und energieeffizienten Serverlösungen und Tochtergesellschaft der MiTAC Holdings Corporation (TWSE:3706), präsentiert auf der CloudFest 2026 (Stand H15 & H16) ihre neueste KI-fähige Infrastruktur, OCP-konforme Plattformen sowie Innovationen im Bereich der Flüssigkeitskühlung.. Das Unternehmen arbeitet mit den Branchenführern AMD und Intel zusammen, um skalierbare Lösungen sowohl auf Server- als auch auf Rack-Ebene vorzustellen, die darauf ausgelegt sind, den wachsenden Bedarf an nachhaltigen Rechenzentren zu decken.

MiTAC Computing wird zudem gemeinsam mit dem Cloud-Dienstleister Qarnot eine Fallstudie auf der Bühne präsentieren, in der eine Implementierung vorgestellt wird, die nachhaltiges Hochleistungsrechnen in Frankreich in verschiedenen Branchen wie Luft- und Raumfahrt, Automobilindustrie, Energiewirtschaft und Bankwesen vorantreibt.

GPU-beschleunigte Lösungen für das KI-Zeitalter

MiTAC G4520G6 - Eine flexible Serverplattform, die für Cloud-Infrastrukturen und traditionelle HPC-Workloads entwickelt wurde. Angetrieben von den neuesten Intel Xeon 6-Prozessoren bietet sie eine verbesserte Leistung pro Watt für Umgebungen mit hoher Dichte und Skalierbarkeit. Die Plattform unterstützt bis zu 8 PCIe Gen5-GPUs mit doppelter Breite und ermöglicht so eine leistungsstarke Beschleunigung für KI-Training, Inferenz und HPC-Workloads.

MiTAC HG68-B8016 - Eine Multi-Node-Plattform, die für Cloud-Gaming und rechenintensive Workloads entwickelt wurde. Sie integriert fünf Single-Socket-Nodes mit AMD EPYC 4005-Prozessoren, die jeweils DDR5-5600-Speicher und NVMe-Speicher unterstützen, um die Effizienz für Cloud-native Bereitstellungen zu optimieren.

MiTAC TN85-B8261 - Ein Dual-Socket-GPU-Server, der bis zu vier Dual-Slot-GPUs unterstützt. Mit 24 DDR5-6400-RDIMM-Steckplätzen und werkzeuglosen NVMe-Speicherträgern bietet er den Durchsatz und die Flexibilität, die für Deep-Learning- und HPC-Umgebungen erforderlich sind.

OCP-konforme Lösungen für skalierbare Unternehmens-Workloads