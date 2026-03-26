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    Trump bezeichnet Kontrolle über Irans Öl als 'Option'

    Für Sie zusammengefasst
    • Trump nennt Kontrolle über iranisches Öl als Option
    • USA griffen Militärstandorte auf Insel Charg an
    • Trump schonte fünf Tage iranische Ölinfrastruktur
    Trump bezeichnet Kontrolle über Irans Öl als 'Option'
    Foto: Jan Woitas - dpa

    WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat es als Option bezeichnet, die Kontrolle über das iranische Öl zu übernehmen. Während einer Kabinettsitzung im Weißen Haus von einem Journalisten darauf angesprochen, sagte er: "Ich würde nicht darüber sprechen. Aber es ist eine Option."

    Die USA hatten kürzlich iranische Militärstandorte auf der für den iranischen Ölexport wichtigen Insel Charg im Persischen Golf angegriffen. Am vergangenen Montag ordnete Trump wegen laufender Gespräche mit dem Iran dann an, die Energieinfrastruktur des Landes für fünf Tage nicht anzugreifen./rin/DP/jha





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