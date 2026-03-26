Tarifeinigung im kommunalen Nahverkehr von NRW
Für Sie zusammengefasst
- Millionen Fahrgäste in NRW müssen keine Warnstreiks
- Tarifabschluss in dritter Verhandlungsrunde erzielt
- Beide Seiten teilten den Tarifabschluss in NRW mit
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
BOCHUM (dpa-AFX) - Die Millionen Fahrgäste des kommunalen Nahverkehrs in Nordrhein-Westfalen müssen nach zahlreichen Arbeitsniederlegungen nicht mit neuen Warnstreiks rechnen. In der dritten Verhandlungsrunde einigten sich die Gewerkschaft Verdi und der Kommunale Arbeitgeberverband NRW auf einen Tarifabschluss, wie beide Seiten mitteilten./vd/DP/jha
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen