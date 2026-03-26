SanDisk Corporation Aktie gerät unter starken Druck - 26.03.2026

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die SanDisk Corporation-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +3,22 % zu Buche.

Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -10,14 % verliert die SanDisk Corporation Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Der Kursrückgang der SanDisk Corporation Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,72 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -10,14 % im Minus. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SanDisk Corporation Aktie damit um -16,27 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,30 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in SanDisk Corporation eine positive Entwicklung von +3,22 % erlebt.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,54 % geändert.

SanDisk Corporation Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -16,27 % 1 Monat +1,30 % 3 Monate +3,22 % 1 Jahr +3,22 %

Informationen zur SanDisk Corporation Aktie

Es gibt 148 Mio. SanDisk Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 78,82 Mrd.USD € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

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Ob die SanDisk Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SanDisk Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.