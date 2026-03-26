DAX wartet Entwicklungen ab

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Es gelten die aufgeführten Nutzungshinweise. Die Analysen werden im Rahmen einer Hobbytätigkeit erstellt und stellen keine Handlungsempfehlungen dar.

Der 60 Min. Chart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten vier Wochen.Der DAX befindet sich nach dem Abschluss der überschiessenden lila 2=11807 in der impulsiven lila 3 (bisher 25512 – blauer Pfad), die sich in ihren Zielbereich oberhalb 16297 befindet. Die lila 3 befindet sich nach der blauen 1=16537 und blauen 2=14585 in der blauen 3 (bisher 25512; oberhalb 161er Ausdehnung 22237 – blaue Fibos) und kann vielfältig interpretiert werden.Die orangene 3 der blauen 3 (23477+X) wurde am 18.3.2025 mit einem Hoch (Indikationsfehler in der JFD-Indikation) beendet.Die grüne A/W=18809 hat die MOB 18940 der orangenen 4 gerissen. Die überschiessende grüne B/X=25512 (blaue w=24489, blaue x=22893, blaue y=25512) wurde deutlich oberhalb ihres Idealziels beendet.Der Zielbereich der laufenden grünen C/Y (bisher 21860) zwischen 21953 und 18940 wurde erreicht. Die grüne Alt: Y/orangene Alt: 4 (bisher 21860; blaue a=22707, blaue Alt: b=23958, blaue Alt: c=21860) kann bereits beendet worden sein; allerdings wollen die internen Strukturen der blauen Alt: b nicht so richtig zu einer Korrekturwelle passen. In diesem Fall könnte der Turbo-Anstieg auf 23487 als blaue Alt: i nebst Rücklauf auf 22345 als blaue Alt: ii und damit als Startbewegung der orangenen 5 interpretiert werden (grauer Pfad).Wahrscheinlicher dürfte jedoch eine laufende grüne C (bisher 21860; blaue i=24201, blaue ii=25402, blaue iii=22707, überschiessende blaue iv bisher 23487, gestartete blaue v bisher 22345) unterhalb dem 61er Ziel 22628 (rote Fibos) sein. In der grünen C/orangenen 4 würde in dieser Zählweise noch ein Tief fehlen. Das Zeitfenster der orangenen 4 endet am 2. April 2026 (blauer Pfad).Die blaue 3 befindet sich in der grünen 3 und hat bei 23477+X (Indikationsfehler in der JFD-Indikation am 18.3.2025) die lila 1 markiert. Die laufende lila 2 hat die rote A/W bei 18809 beendet. Die überschiessende rote B/X (bisher 25512) wurde vermutlich beendet, hat aber auf der Oberseite auch noch Platz bis 26361 (lila Fibos).Die rote Alt: Y (bisher 21860) hat ihr Mindestziel 23477 unterschritten und kann bereits beendet worden sein (grauer Pfad). In einer laufenden rote C (bisher 21860) würde zumindest noch ein Tief fehlen. Die rote C/Y hat auf der Unterseite auch noch viel Platz bis 17019.DAX und DJI befinden sich auf einem nachhaltigen Weg in neue Welten. Die Muster im DAX deuten auf einen langfristigen – jedoch eher langsamen und volatilen – Anstieg hin; die Muster im DJI lassen ebenfalls weitere Hochs erwarten.